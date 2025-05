Mercatino Caritas: altra sede, stessa solidarietà

Un percorso iniziato ormai tredici anni fa e che oggi vede inaugurare la sua nuova sede. Che regale una boccata d’aria negli anni ‘60 e ‘70 tra mobili, vestiti e oggetti vari: da oggi il mercatino della solidarietà della Caritas si sposta nella Chiesa della Maternità nel cuore del centro storico. "Il mercatino prima si trovava nel vecchio seminario in via Rossini di fronte al Duomo ora ci siamo spostati in questa bellissima ex chiesa dell’adorazione in via della Maternità - afferma Roberto Drago, Direttore della Caritas Diocesana-. E’ un mercatino dove tutto il ricavato verrà donato alla Caritas, all’interno potrete trovare oggetti donati da diverse famiglie del territorio quindi elementi di antiquariato e pezzi molto interessanti tra cui mobili, vestiti e vari oggetto per la casa. Il mercantino in genere è molto visitato soprattutto da turisti incuriositi da questi pezzi unici e particolari che si possono trovare". Non solo si può acquistare ma anche donare oggetti per partecipare direttamente all’opera di solidarietà. "Abbiamo iniziato 13 anni fa, con una stanza, a ricevere tutti questi oggetti, le finalità del mercatino sono il riuso e il trasformare la raccolta e la vendita in denaro per azioni di solidarietà della Caritas. A novembre ci hanno detto che dovevamo lasciare la sede storica e così abbiamo deciso di trasferirci qui - sottolinea Miria Lazzari, volontaria Caritas -. Per maggio e giugno il mercatino sarà aperto la terza domenica del mese, nei periodi natalizi e pasquali cerchiamo di tenere aperto quasi tutti i pomeriggi dal giovedì alla domenica e in estate capiterà di tenere aperto anche dopo cena quando in città ci sono manifestazioni o eventi. Chiunque voglia donare oggetti da vendere si può presentare nella sede agli orari di apertura". Ieri all’inaugurazione della nuova sede era presente l’arcivescovo Sandro Salvucci (foto con gli altri).

Ilenia Baldantoni