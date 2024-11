Mercatino Conca, paesaggio che unisce il dolce all’aspro collinare

"Passaggi e paesaggi" sono i tesori di Mercatino Conca che, per essere auternticamente apprezzati, richiedono una gentile attenzione. Un paese laborioso fondato il 29 gennaio 1508, quando Guidobaldo I di Montefeltro, duca di Urbino, emise un decreto con il quale autorizza la Comunità di Monte Grimano a tenere nella piazza del nascente borgo, denominato in quel tempo Genga del Mercato, i mercati settimanali del venerdì e le fiere di bestiame del Venerdì Santo, di Sant’Ubaldo e di San Pietro. Il resto fu opera della sua strategica posizione di fondovalle. Il paese si sviluppa al centro di un trivio di strade che conducono alla Repubblica di San Marino, a Carpegna, a Macerata Feltria, alla vicina Romagna e a San Leo. Terre di “Passaggi” con il suo ponte a sei arcate e di “Paesaggi” poiché unisce il dolce e aspro collinare.

Un luogo di bella narrazione dove ’Cosa c’è Dop’ fa tappa con una degustazione guidata a base di formaggi, prosciutti, olio evo, birre, vino, e non solo, organizzata da Pesaro 2024 e Food Brand Marche con il gastronomo e sommelier della fondazione Bibenda, Otello Renzi. Gli appuntamenti sono due: venerdì 29 novembre alle ore 18 al "Cimos Bar" (info: 331-1651288) e quindi sabato 30 novembre, alle 18.30 al "Bar Roma" (info: 331-8721977). Due altri punti di ritrovo della rete dei ’100 locali’ che contribuiscono a promuovere le iniziative in programma per Pesaro Capitale della cultura 2024, diventando un vero e proprio punto informativo della ’Settimana da Capitale’ del Comune, dal 24 novembre al 1° dicembrer. Un movimento di luoghi orgogliosamente di aggregazione, di racconti del presente e di memoria del passato che alimentano la vera e bella storia delle loro comunità. Una rete di luoghi “caldi” dove incontrare la way of life di ogni angolo della provincia.