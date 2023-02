Mercatino, paradiso della bici Un polo dei servizi per i ciclisti

D’ora in poi fare un’uscita in bicicletta sarà un gioco da ragazzi. I comuni di Mercatino Conca, Macerata Feltria, Monte Grimano Terme, Montecopiolo, Monte Cerignone, Pietrarubbia e Sassofeltrio si riuniscono in un progetto di riqualificazione del territorio per riportare le persone a vivere la natura e a scoprire gli spazi aperti del Montefeltro. Il progetto si chiama “PIL Experience”, i percorsi dell’esperienza, e a Mercatino Conca, oltre alla riqualificazione del percorso lungo il fiume, si punta sul ciclismo. Abbiamo posto al sindaco alcune domande per saperne di più. Innanzitutto Mercatino si trova in una posizione strategica: è un vero e proprio crocevia di percorsi ciclo-escursionistici tra la Romagna e le Marche, tra la costa e l’entroterra; qui infatti durante le belle giornate e nei weekend le strade si riempiono già di ciclisti che attraversano il nostro territorio e che si fermano nel nostro comune per una sosta. Con questo progetto il paese diventerà la porta d’ingresso ai percorsi dell’esperienza, per questo si vuole realizzare “una sorta di Polo dei servizi per ciclisti e cicloturisti potenziando l’offerta turistica e generando un indotto economico a beneficio del territorio”; in particolare si sta riqualificando un immobile del Comune: “Verranno posizionate colonnine di ricarica per le biciclette elettriche e gonfiaggio delle gomme a ridosso del magazzino comunale, inoltre ci saranno luoghi per la sosta e un’ area di rimessaggio per le bici”. Insomma, il Pil Experience è un progetto che vuole valorizzare al meglio il Montefeltro: il nostro è un territorio meraviglioso, con paesaggi e luoghi naturali tutti da scoprire, quale modo migliore di farlo se non con un bel giro in bici?

Elisa Traversi, Cecilia Benzi, Luca Balzani, Christian Ottaviani, Veronica Prioli ed Emilia Maria Pierro, classe 2ª B