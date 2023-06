Mercato, affari in ripresa "dopo mesi da incubo"

Dopo due mesi a denti stretti, ieri finalmente sorridevano gli ambulanti del mercato settimanale di piazza XX Settembre. Il sole e le temperature da piena estate hanno scaldato l’atmosfera tra le bancarelle, dove finalmente sono iniziati ad apparire anche i turisti stranieri. "Il bel tempo di oggi ci tira su il morale perché vediamo un po’ più di gente e anche qualche turista - dice Antonella Toccacieli che ha un banco d’abbigliamento donna -, finalmente si lavora. Fin’ora invece si è ‘lavoricchiato’. E dire che maggio e giugno per noi dovrebbero essere i mesi migliori dell’anno, perché la gente si prepara all’estate. Tra pioggia e freddo, invece, non si è lavorato tanto e quello che abbiamo perso non lo recupereremo. Io per non sbagliare, ho tolto la manica lunga la settimana scorsa e questo mi ha consentito di andare avanti anche con il brutto tempo, perché le mie clienti sono per lo più signore, non ragazzine, a cui quest’anno è tornata la voglia di comprare. Non sono più i numeri degli anni che erano, ma non ci lamentiamo perché i tempi sono questi". "Per noi la stagione comincia oggi - aggiunge Marcello Micheli, dell’omonimo banco di calzature, dove c’è un’ampia scelta di sandali e ancora tutti i numeri -. Siamo molto in ritardo con il lavoro, perché il freddo e soprattutto gli eventi atmosferici che hanno martoriato il nostro territorio, hanno inciso pesantemente su tutto. Le calzature aperte, con tutta l’acqua che ha fatto, chi vuoi che le compri? Però adesso che si sono chiuse le scuole, speriamo di recuperare un po’ quello che abbiamo perso nei mesi passati anche grazie alla presenza di turisti".

"Speriamo davvero che oggi per noi segni l’inizio della stagione estiva, che parte però molto in ritardo - conferma Stefano Bacciaglia, ambulante di intimo -. Il tempo per le attività ambulanti è sempre determinante: se c’è il sole il sabato si lavoricchia sempre, anche se è freddo. Nelle giornate come oggi invece si fa proprio festa. Devo però sottolineare con rammarico, che nella giornata del mercoledì, il mercato di Fano è un po’ calato in generale, soprattutto a causa della bassa qualità dell’offerta. Speriamo che le cose possano migliorare in questo senso. Poi per quanto riguarda i turisti, mi auguro che terminino presto i lavori sulla Strada della Contessa, e più in generale i cantieri che costellano la superstrada, perché per i residenti dell’entroterra e per i perugini, che per noi d’estate erano fonte di guadagno, è un disastro venire a Fano".

Sono 55 anni che Salvatore Mele ha il suo banco in piazza. "Noi ambulanti viviamo sempre di speranza - filosofeggia - e di pazienza: bisogna aver la speranza e la pazienza che il tempo regga. Stanotte ad esempio ha piovuto, ma per fortuna ora è molto bello e il mercato è pieno di gente. Poi non tutti comprano, perché i soldi sono quello che sono, ma l’importante è far vivere il centro. Perché il commercio è una macchina complessa, se viene a mancare anche solo un pezzo, l’ingranaggio si ferma tutto: per noi ambulanti e per tutti gli altri commercianti del centro. Maggio è stato da schifo perché si sa che se il tempo è brutto vanno tutti nei centri commerciali. Ma se facessero sempre qualcosa per attirare la gente in centro… magari le cose cambierebbero. Per questo dico che gli amministratori dovrebbero farsi vedere di più qui tra noi, per parlare un po’ e vedere come funziona".

Tiziana Petrelli