Mercato del lavoro in crisi: nel 2023 persi circa quattromila posti

Difficoltà nel mercato del lavoro, con la perdita di circa 4mila posti nel 2023 (rispetto all’anno precedente), a fronte di un aumento del costo del personale del 4,9%. Crisi del settore dell’arredamento, traino dell’economia pesarese, che presenta un calo del fatturato del 3,6%. Tengono invece gli investimenti, tanto che nel 2023 in provincia si è registrato un volume pari a circa 900milioni di euro, cioè il 5,7% dei ricavi complessivi. E’ questo il quadro che emerge dal focus sulle medie imprese del nostro territorio realizzato da Arkios Italy, società di consulenza per le Pmi specializzata in operazioni di fusione, acquisizione e raccolta di capitali.

Dall’analisi, che si basa sui bilanci 2023 di 4.506 imprese con sede nella provincia, emerge anche come i ricavi aggregati delle imprese siano rimasti pressoché stabili rispetto al 2022 (+0,8%), con una crescita nominale erosa dall’inflazione (+0,6%), determinando una crescita reale dello 0,2%. L’analisi di Arkios sottolinea come emergano differenze di performance tra aziende di diverse dimensioni, con le piccole imprese (fino a 10 milioni di euro di fatturato) penalizzate da costi più elevati rispetto alle medio-grandi.

Lo studio prende in considerazione anche il rapporto tra investimenti e ricavi per le imprese operanti nella provincia di Pesaro Urbino, che nel 2023 si è attestato al 5,7%, evidenziando un’accentuata propensione all’investimento.

Infine, il tessuto imprenditoriale ha mostrato solidità patrimoniale, con un aumento del patrimonio netto complessivo del 4,3% rispetto al 2022 e raggiungendo i 14,7 miliardi di euro aggregati. Non solo, nel 2023 in provincia si sono registrate 18 transazioni societarie, di cui quattro hanno visto la partecipazione di investitori finanziari in qualità di acquirenti. I settori più dinamici si sono rivelati quello dell’arredo e della moda. In particolare, nel comparto moda, spiccano acquisizioni da parte di gruppi industriali che includono investitori finanziari nella compagine societaria, come nel caso dell’acquisizione di Moda Italia di Urbania da parte del Gruppo Florence, iniziativa promossa dal fondo inglese Permira e dell’acquisizione di Eme Italy da parte di Equita Capital Sgr.

"Il nostro studio mette in evidenza come le imprese della provincia di Pesaro e Urbino abbiano affrontato un contesto economico complesso – dice Paolo Cirani Ceo di Arkios Italy – ma anche come le aziende medio-grandi si confermino il motore di crescita per il territorio, trainando anche l’indotto. È cruciale che anche le aziende medio-piccole continuino a puntare su innovazione ed efficienza per mantenere il vantaggio competitivo e affrontare le sfide future".

Alice Muri