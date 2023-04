Mercato delle erbe Ecco un weekend a tutto artigianato

di Alessio Zaffini

L’artigianato al primo posto grazie all’evento "La Bottega", al Mercato delle Erbe, che si terrà domani, dalle 17 alle 21, e domenica 16, dalle 10 alle 20. Tanti gli stand che venderanno prodotti locali e manifatturieri. Un’iniziativa che ravviverà il chiostro del San Domenico e per due giorni allontanerà i pensieri del trasloco cui saranno costretti gli ambulanti del Mercato delle erbe a causa dei lavori in arrivo. Ma di questo si tornerà a parlare più in là. "Abbiamo pensato di avviare questo tipo di mercato sulla base di quello romagnolo – spiegano Silvia Tonelli e Paola Magri, organizzatrici –. Saranno sedici i banchetti di artigiani, che metteranno in vendita i loro prodotti. Appena saputo di questa iniziativa, ci hanno contattati in molti e noi abbiamo anche dovuto dire no a qualcuno. Per noi l’artigianato è importante, perché il prodotto che viene creato dalle mani di una persona è totalmente diverso da quello costruito attraverso le fabbriche o le aziende. Ogni prodotto è unico ed è un pezzo della città, dell’anima di quella persona. Questo evento sarà una novità per Pesaro, perché è un contenitore di idee: in un luogo bello come Pesaro, portare l’artigianato vuol dire portare una crescita culturale, perché si dà spazio ad artisti che altrimenti non saprebbero dove portare la loro creatività".

Assieme agli stand degli artigiani, anche street food e musica dal vivo, per potersi concedere un aperitivo ascoltando brani di cantanti locali: "Tra gli appuntamenti – continuano Magri e Tonelli – abbiamo, infatti, quelli musicali, come domani alle 19 con Martin Navello, cantante interprete e chitarrista argentino e domenica alle 17 con il giovane talento emergente Simon Evans, e anche quelli enogastronomici, con le proposte "di gusto" dello street food Manicarretto, con piatti a base di pesce e drink, e quelle a "Km 0" di Goloso Formaggi. Inoltre, per le famiglie, domenica alle 10.30 prevista una lettura animata per bambini".

L’iniziativa è gratuita, ma c’è un unico requisito richiesto: la voglia di divertirsi e di scoprire un mondo ancora poco conosciuto.

"La manifestazione lanciata da Paola e Silvia – aggiunge Francesca Frenquellucci, assessora all’innovazione ed alla partecipazione –, promuove sia l’artigianato di pregio, sia la socialità, in un luogo che, per l’occasione, sarà allestito con cura e gusto valorizzando anche la funzione aggregativa del Mercato delle Erbe".