Mercato delle erbe: gli ambulanti nella corte di palazzo Gradari

Trovata la soluzione per gli ambulanti che dovranno lasciare alla fine dell’estate il mercato delle Erbe ospitato nel loggiato di San Domenico, alle spalle della piazza. Le bancarelle andranno in uno spazio ora adibito a parcheggio dietro palazzo Gradari e quindi a qualche decina di metri di distanza da quella che era stata ipotizzata come la primasoluzione ideale: gli ex locali di largo Mamiani, ora sfitti, e di proprietà di una banca. Lo spazio scelto, da cui si accede anche da via Gavardini e cioè la viuzza che fa angolo con la casa di Rossini, inizialmente era stato contestato dagli ambulanti perché ritenuto troppo piccolo per accogliere le otto-nove bancarelle. Per superare i problemi l’amministrazione, e nel caso specifico l’assessore Francesca Frenquellucci che si è molto spesa su questo tema, ha trovato una soluzione che pare stia raccogliendo il consenso di tutte le parti in causa: oltre allo scoperto – c’è anche un piccolo loggiato – l’amministrazione metterà a disposizione anche una piccola stanza, che dà sul cortile, che andrà ad ospitare il fornaio ed il venditore di miele.

Con questa soluzione lo spazio a disposizione degli ambulanti sale a poco meno di 150 metri quadrati, quindi sufficienti per accontentare un po’ tutte le esigenze. Per quanto tempo gli ambulanti dovranno stare in questo spazio, ancora non si sa esattamente, anche perché l’intervento su tutto il complesso del San Domenico si annuncia lungo e particolarmente complesso. Comunque anni, stando ai tecnici. Dopodiché una volta finito il restauro del convento che è dietro il palazzo delle Poste, l’amministrazione ha garantito che tutte le bancarelle torneranno nella loro storica sede. Comunque il numero degli ambulanti che andranno nella nuova sede a fine estate è ballerino perché ci sono due operatori che sarebbero in trattative per vendere le licenze. Comunque durante i weekend arrivano anche alcuni contadini dall’entroterra per vendere i loro raccolti.