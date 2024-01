Mercato delle Erbe, trasloco storico. Da venerdì banchi in via Gavardini: "Il rischio è ricominciare da zero"

Andatelo a vedere in questi giorni, c’è tempo fino a giovedì, lo storico mercato delle Erbe, perché da venerdì iniziano a smontarlo. E in pratica, si smonta anche la storia, visto che il mercato esiste in quel punto da circa un secolo e mezzo. Solo una ventina di anni fa a vendere erano in circa 30 ambulanti, sono rimasti in sei. Ma il mercato ancora c’è. Con molta meno merce, ma c’è. Non è un caso che ieri mattina, una delle titolari delle attività, Katjuscia Vitali dell’altrettanto storico forno "Il pane di Anteo", ha detto, mentre guardava i banchi che già si smontavano: "Mi si*spezza il cuore, a pensare che andiamo via da qui, mia sorella è nata qui sopra, qui abitavano i miei, dal 1956. Ma bisogna essere pronti al cambiamento".

E il cambiamento ci sarà. Gli ambulanti, come noto verranno trasferiti in via Gavardini (una traversa di via Rossini), dietro palazzo Gradari, per via della ristrutturazione del complesso del San Domenico (ex convento che risale al 1200), che a lavori finiti ospiterà spazi per l’università, uffici culturali, centri aggregativi ecc....

I due banchi della frutta e verdura già venerdì saranno operativi nella nuova sede: che è più piccola (intorno ai 150 metri quadri), ma altrettanto centrale, e che al momento ha rappresentato un compromesso gradito sia al Comune che agli ambulanti.

Gli ingressi per il nuovo mercato sono due, ambedue su via Gavardini. La nuova sede dista 3 minuti a piedi a passo lento dall’altra. Il Comune ha sistemato tutti: un loggiato per i due banchi di frutta e verdura, che avranno anche un’area sotto gli ombrelloni, e due aree al chiuso per il pane e il formaggio. Poi i posti, da stabilire ancora, per chi vende il miele e per i coltivatori diretti.

"Vero, la sede è più piccola – dice Enrico Bodini, da 25 anni titolare con la moglie Rosanna Del Bene di uno dei due banchi della frutta e verdura – ma era la soluzione migliore, e più centrale. L’importante è che ci stiano i banchi. Io il mio, quello vecchio, non so ancora come lo smaltirò: forse lo darò a uno che mi viene a prenderlo e mi paga il ferro 18 centesimi al chilo". Non caso, ieri mattina, anche sotto la supervisione di Lorenzo Tinti, funzionario delle Opere pubbliche del Comune, si studiava come trasportare gli altri due banchi rimasti della frutta e verdura, che sono, come dimensioni, la metà di quelli di adesso (che non ci stavano), in via Gavardini. "Riusciamo ad arrivare lo stesso con le macchine – aggiunge Enrico Bodini cercando di indorarsi la pillola – , anche se poi dovremo trovare un posto per parcheggiarle. Chiaro, un trasloco così può voler dire per noi anche ricominciare da zero. Nel senso che dobbiamo vedere come lo accoglieranno i nostri clienti".

Chi ha il banco della frutta e verdura si sveglia tutte le notti alle 4, per andare a rifornirsi della merce che venderà poche ore dopo. E rivendica il fatto che svolge un servizio importante (anche a domicilio) per i tanti anziani che abitano il centro storico e non hanno i mezzi per raggiungere gli ipermercati.

"Siamo contenti di dove andiamo – dicono dal banco di frutta e verdura della ditta Silvio Signoretti, gestito da Nadia Paleri – anche perchè qui ormai il degrado era evidente, ce lo ha fatto notare di recente anche qualche turista, evidenziando le brutte condizioni di questo posto. Di là è tutto più decoroso".

Alessandro Mazzanti