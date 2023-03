Mercato delle erbe Un’altra ipotesi bocciata Ambulanti senza ‘casa’

Sta diventando un problema lo ’sfratto’ degli ambulanti dal mercato delle Erbe dal San Domenico. Perché è tramontata l’ipotesi di largo Mamiani in quanto alcuni condomini dello stabile dietro il palazzo comunale si sono opposti all’arrivo delle bancarelle negli ex locali dell’amministrrazione: in totale 200 metri quadrati ritenuti sufficienti ad accogliere i 9 ambulanti.

Alla luce di questo diniego l’amministrazione comunale, attraverso l’assessore al commercio Francesca Frenquellucci, ha proposto l’altra mattina la corte di palazzo Gradari in via Rossini come possibile soluzione. "Ma siamo davanti ad un’area di appena cento metri quadrati – dice Davide Ipasso di Confesercenti che segue questa vicenda – per cui non sufficiente per le esigenze degli operatori". Insomma una soluzione che è morta prima ancora di nascere anche perché due operatori avrebbero già espresso il loro dissenso a questa soluzione perché gli spazi dell’area non sono sufficienti.

Un rebus per l’amministrazione comunale, che non può spostare gli ambulanti in una zona lontana dal centro storico perché la clientela proviene dal cuore della città.

Una delle ultime soluzione proposte – ma bisogna andare a parlare con la Curia – riguarda l’ampio parcheggio che è alle spalle del cinema Astra. Per l’assessore Frenquellucci un vero rompipaco anche perché si sta impegnando non poco per trovare una soluzione che vada a soddisfare le varie esigenze: "Come già spiegato – dice – l’amministrazione vuole salvaguardare uno dei mercati simbolo della città, e ripristinarlo – potenziandolo – nell’attuale sede una volta conclusi i lavori che comporteranno lo spostamento delle attività da settembre. Appena confermati i tempi, abbiamo coinvolto le attività e mostrato le opzioni sostenibili dal punto di vista economico, igienico-sanitario e logistico. Proposte in grado di garantire lo svolgimento delle attività nel centro storico. E’ stato un confronto fatto per non far calare scelte dell’alto, condividere la visione dell’amministrazione e accogliere le istanze dei concessionari".

Tra le ipotesi messe in campo anche il parcheggio dietro l’ex palazzo di giustizia di via San Francesco, ma anche questa soluzione è stata scartata perché l’inizio dei lavori viene dato per i primi mesi del prossimo anno. Ora non resta che sentire l’arcivescovo per il parcheggio dietro il cinema Astra.