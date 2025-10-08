Mercato di lunedì al Centro Benelli. Il Comune fa un passo avanti

Il nuovo mercatino di prodotti a km 0 previsto dall’amministrazione comunale per riqualificare l’area del Centro Benelli sta prendendo forma. Dopo l’annuncio dei mesi scorsi, ieri il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Attività economiche, Francesca Frenquellucci hanno comunicato l’uscita dell’avviso pubblico per individuare il gestore che si occuperà di organizzare la vendita dei prodotti agricoli nella piazzetta centrale. Un mercato, come si legge nell’avviso, che avrà una cadenza settimanale e si terrà ogni lunedì, dalle 7.30 alle 13.30 e che prevede una presenza massima di 20 operatori del settore.

"Una volontà annunciata qualche mese fa e che oggi si concretizza – spiegano Andrea Biancani e Francesca Frenquellucci – per una scelta che ha il duplice obiettivo: valorizzare e far vivere gli spazi del Centro Direzionale Benelli, un piazzale che ben si presta a questo tipo di attività perché sede di uffici, case e attività commerciali. E dall’altra lo scopo è quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini portando i mercati "sotto casa", rendendo accessibili prodotti freschi e di qualità direttamente dai produttori locali".

E aggiungono: "L’iniziativa rientra nel più ampio progetto per rafforzare l’economia del territorio, vivacizzando gli spazi urbani esistenti". Come si apprende dal bando, il gestore (selezionato sulla base di un progetto di mercato dettagliato) avrà il compito di organizzare e garantire il corretto funzionamento del mercatino, promuovendo prodotti tipici locali e favorendo uno sviluppo agricolo sostenibile, nel rispetto della qualità, della stagionalità e della trasparenza verso i consumatori. La gestione avrà durata triennale. Alla selezione potranno partecipare soggetti con esperienza nel settore agricolo e nella gestione di mercati e fiere. La domanda dovrà essere presentata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo suapassociatopesarese@emarche.it utilizzando il modulo allegato all’avviso, compilato entro le ore 12 del 3 novembre 2025 (compreso).

Il mercatino a Km 0 era stato annunciato dall’amministrazione nel luglio scorso, in occasione della conclusione dei lavori di sistemazione della copertura della piazza coperta del Centro Benelli, per cui erano stati impiegati 230mila euro di risorse. Un intervento che si era reso necessario a causa delle continue infiltrazioni d’acqua e del cedimento parziale di una trave della struttura, che però una volta concluso aveva portato con sé anche delle polemiche visto che con le prime ingenti piogge l’acqua era tornata a fuoriuscire dalla colonna portante e l’amministrazione era stata costretta a richiamare l’impresa per sistemare al situazione.

Alice Muri