Mercato, la tenda che manca. Gli ambulanti avvertono:: "Qui se piove, ci inzuppiamo"

Le abitudini sono dure a morire: e quella di chi andava a fare la spesa al mercato delle Erbe in via Branca è stata stravolta visto che da ieri, frutta e verdura, si comprano in via Gavardini: se all’ex San Domenico quindi da ieri vige un religioso silenzio, tutte le bancarelle si sono spostate in via Gavardini, dietro a Palazzo Gradari. Poche decine di metri, quelle che separano San Domenico da questa via, ma per molti è stato come lasciare un pezzo di cuore.

"Dopo 25 anni è stato un grande cambiamento – commenta Enrico Bodini, commerciante –. È una cosa nuova, ci vorrà un po’ per abituarci e per far abituare i clienti, però abbiamo visto che la gente arriva, ci hanno seguito perché molti si sono affezionati a noi ed ai nostri prodotti. L’unico problema, qui, è la copertura: a San Domenico, infatti, avevamo una tettoia che ci copriva bene. Qui, non c’è niente. Se piove bisogna sperare che non tiri il vento, altrimenti ci inzuppiamo". Quindi, se i venditori di frutta e verdura potrebbero rischiare di vedersi innaffiare gli ortaggi due volte, a differenza loro panetteria e formaggi rimangono all’asciutto, trovando sistemazione nell’interno del palazzo stesso: "Bisogna ancora un po’ aggiustarsi, ma rispetto a prima si c’è stato un miglioramento – commenta Katjuscia Vitali, del "Pane di Anteo", che riaprirà oggi –. Rispetto a come era la piazzetta negli ultimi anni, qui è più carino e raccolto. Spero che possa essere un incentivo, per chi era avvezzo a venire a San Domenico, a seguirci anche qua. Diciamo che sarà tutta una questione di rifarci l’abitudine, ma noi siamo qui ad aspettarli, con la stessa ricetta originale dal 1956".

"Sarà un inizio difficoltoso, perché sappiamo che anche se ci si sposta di 10 metri, a livello commerciale, può diventare un problema – spiega Davide Ippaso, direttore Confesercenti –. La clientela, però, è stata avvisata, grazie al Comune e all’assessore Frenquellucci, che si è attivata con tutte le difficoltà del caso. L’unica critica la faccio alla Soprintendenza: in un cortile come questo bastava fare una tettoia temporanea, che non creava nessun danno architettonico. Questo non è stato fatto, a dimostrazione che non conoscono il mondo reale e il lavoro che c’è dietro a questi commercianti. Bastava un po’ di sensibilità in più". Conclude Francesca Frenquellucci, assessora Attività economiche: "Abbiamo stanziato 40 mila euro, perché abbiamo anche dovuto ristrutturare una parte del Palazzo Gradari per pane e formaggi. Questo sarà un cambiamento a cui tutti dovremmo abituarci, ma che darà risalto alle attività che sono in una via secondaria del centro".