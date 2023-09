Mercato, mostre e tanti musei. Va in scena la Stradomenica

Cade domani la Stradomenica di settembre. Torna, come ogni terza domenica del mese, il tradizionale mercato cittadino. Aperte diverse mostre. Visitabili alcuni luoghi tra cui: Palazzo Mosca-Musei Civici in piazzetta Toschi-Mosca; Museo Nazionale Rossini in via Passeri; Casa Rossini in via rossini; Museo Archeologico Oliveriano in via Mazza 97; Area Archeologica di via dell’Abbondanza; Area archeologica Antiquariun di Colombarone in strada San Cristoforo 136; Museo della Bicicletta a Palazzo Gradari in via Rossini 24; I musei civici di Palazzo Ciacchi in via Cattaneo 34; Museo della Marineria Villa Molaroni, in viale Pola 9; Museo Diocesano in via Rossini 53.