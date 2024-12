Mercato, primi movimenti. Coppola piace alla Reggiana

Sono iniziati i movimenti di mercato anche nel girone B della serie C. Francesco Coppola, classe 2005, difensore classe 2005 della Vis Pesaro (16 presenze e 3 reti) piace molto alla Reggiana. La Ternana per sostituire il centrocampista Samuele Damiani (infortunatosi al crociato) sta pensando fortemente a Mattia Proietti, classe 1992, nella passata stagione a Caserta e quest’anno in forza al Gubbio (14 presenze).

Sempre la Ternana pare interessata a Luca Verna classe 1993 titolare in questa stagione a Catania (17 presenze) e con un passato anche in serie B (126 partite), altro giocatore che piace è Indriz Naser Voca, classe 1997 della Triestina. L’attaccante Youssouph Sylla ex Vis Pesaro e dalla passata stagione al Perugia piace all’Avellino. In questa prima parte della stagione Sylla non ha brillato realizzando solo 1 rete e 9 presenze. Il Perugia sta cercando se parte Sylla un attaccante, oltre a un difensore e di un centrocampista, nel frattempo ha praticamente chiuso con Davide Riccardi, difensore Davide Riccardo classe 1996 prelevato a titolo definitivo dal Novara, l’ufficialità arriverà il 2 gennaio con l’apertura del mercato.

Interessamento del Pescara per il centrocampista italo-albanese Erdis Kraja, classe 2000, attualmente in forza all’Atalanta U23. Appetito da alcune società di serie C il centrocampista Marco Garetto potrebbe lasciare il Rimini.

