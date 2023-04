Mercato settimanale, la rivoluzione "Il settore food trasloca in estate"

"Il mercato settimanale, martedì 25 aprile, si terrà regolarmente", osserva Valerio Tamburini, rappresentante degli ambulanti pesaresi ai quali, è stata comunicata la nuova riorganizzazione dei banchi al San Decenzio.

"Il trasloco delle bancarelle alimentari, dall’attuale piazzale Bachelet agli stalli sotto l’antennone, lato via Mirabelli – conferma l’assessore Francesca Frenquellucci – si dovrebbe completare entro l’estate". Ora la palla passa a Pesaro Parcheggi, gestore dell’area, che "farà – continua l’assessore – la graduatoria per l’assegnazione degli stalli ai vari esercenti". Ricollocati i banchi, il Comune ricaverà 15 posti auto sempre al servizio dell’area alimentare, destinati a persone disabili o mamme in dolce attesa. E non solo. "Da quando avverrà lo spostamento in via Mirabelli – conferma Frenquellucci –, gli 85 stalli del parcheggio di piazzale Bachelet, nei giorni di mercato diventerà gratuito, con disco orario da un’ora e 30 minuti per garantire comunque il ricambio". Con il Governo a lavoro riguardo il decreto concorrenza che espone anche le concessioni del commercio ambulante sotto l’ombrello della Bolkestein ieri, tra gli ambulanti, è salita la pressione. "Gli ambulanti pesaresi – dice il dirigente del settore commercio, Marco Fattore – non subiranno cambiamenti fino al 2031. Inoltre, riguardo i canoni, fermi ad un contratto negoziale del 2008, resteranno invariati, per allinearci, dal 2024 alla normativa nazionale". Frenquellucci in consiglio ha detto che "per ogni giorno di mercato , l’ambulante paga 11,50 euro di canone concessorio". Pesaro Parcheggi entro il 2023 – come confermato dall’assessore Andrea Nobili – riceverà l’ultima quota da 167mila euro "di canoni arretrati relativi al periodo 2009 2017, non versati dagli ambulanti in virtù del protocollo d’intesa, siglato nel 2015, tra Comune e l’associazione Confesercenti Anva". Qualcuno ricorderà la questione: Pesaro Parcheggi ha realizzato opere pubbliche funzionali anche al mercato settimanale, come per esempio il sottopasso. Per rientrare dell’investimento venne aumentato il canone agli ambulanti, ma questi innescarono una battaglia legale per vedere stralciato l’aggravio, ottenendo che il canone venisse sgravato da qualsiasi costo legato ai lavori pubblici. Alla fine quindi è stato il Comune a rimborsare Pesaro Parcheggi. Infine alla notizia dell’arresto di due borseggiatrici attive al mercato plaudono, le associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio. "Grazie all’azione congiunta di Polizia e municipale coordinata dalla Questura – osserva Ippaso – il mercato settimanale è un luogo dove, pur conservando la giusta attenzione, si fanno acquisti in sicurezza e tranquillità".

Solidea Vitali Rosati