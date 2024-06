Mercato Vis, mancano due titolari. Il resto del team è quasi al completo

La dirigenza della Vis sta lavorando per allestire una rosa competitiva. Un mix di esperienza e new entry che diano linfa alla formazione. La squadra parte comunque da una buona base. In attesa di conferma i primi colpi di mercato ovvero Paganini, Bove e Rinaldi. Sembra ormai tutto fatto invece per l’ex della Fermana Ousmane Niang. Tra i titolari mancherebbero ancora due pedine importanti.

Nelle mire vissine l’estremo difensore Filippo Rinaldi e come esterno mancino di centrocampo piace Antonio David. L’alternativa di David potrebbe essere Jacopo Antolini. Intanto si attende il raduno dei biancorossi a Cingoli, che sarà, come noto, la sede del ritiro precampionato. Si svilupperà da metà luglio per una quindicina di giorni. E intanto si mette mano al fitto calendario per fare il quadro degli impegni che vedranno all’opera il team biancorosso. Prima del campionato ci sarà in programma la Coppa Italia che parte ad agosto, domenica 11 e domenica 18, in cui si disputeranno i primi due turni. La prima giornata della regular season sarà domenica 25 agosto. La sosta natalizia sarà dal 22 dicembre e si ripartirà il 5 gennaio del 2025. L’ultimo turno della stagione regolare è fissato per il 27 aprile.

Torneo LC. Un pomeriggio di sport e divertimento a Isola del Piano assieme ai dipendenti dello sponsor LC Mobili, a fianco della Vis dallo scorso anno. Sono scesi in campo anche Manuel Di Paola, Mattia Mariani, Denis Tonucci e Mamona aggregandosi alle squadre iscritte che erano quattro divise per colori, blu, gialla, azzurra e rossa. Il torneo era riservato ai dipendenti dell’Azienda di Isola del Piano fondata da Lorenzo Campanelli ed ora gestita dai figli Francesco e Lucia. E’ stato un quadrangolare degli stabilimenti dato che la famiglia Campanelli ha 4 strutture disseminate nella nostra provincia.

Le squadre sono state rinforzate da alcuni giocatori professionisti appartenenti al club biancorosso. Il team giallo ha accolto il capitano Manuel Di Paola, il rosso ha potuto godere delle giocate di Mattia Mariani, il gruppo azzurro ha ospitato Denis Tonucci e infine la compagine blu Mamona. Una giornata dedicata al divertimento, dove la famiglia Campanelli, erano presente il patron Lorenzo e il figlio Francesco che ha anche giocato, hanno confermato il loro impegno a fianco alla squadra anche per il prossimo anno. Ad assistere al torneo c’era anche il presidente della Vis Mauro Bosco.

b.t.