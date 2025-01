Mercedes in fiamme. E l’incendio coinvolge anche altre due auto

Attimi di paura, ieri mattina, in un parcheggio a Villa Fastiggi, in strada in Sala, dove all’improvviso le fiamme hanno avvolto un’auto in sosta. A prendere fuoco è stata una Mercedes classe A alimentata a diesel che, in pochi minuti, è stata distrutta dalle fiamme danneggiando anche due auto parcheggiate a fianco. L’incendio è scoppiato intorno alle 11,30 destando panico e apprensione tra i residenti. Il timore principale era che, all’interno del veicolo, potesse trovarsi intrappolato qualcuno. Per fortuna non era così perché il conducente dell’auto era già sceso dalla vettura e si trovava ad una distanza di sicurezza rispetto al rogo.

I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area dell’incendio. Ad avvisarli sono stati alcuni testimoni che hanno visto uscire fumo dal veicolo che, in poco tempo, è stato completamente avvolto dalle fiamme. L’apprensione da parte dei presenti è stata amplificata dal rumore di un paio di piccole esplosioni. Fortunatamente sono stati registrati feriti né persone intossicate. I vigili del fuoco sono al lavoro per accertare quali possano essere state le cause dell’incidente che tuttavia, ad una prima analisi, sembrano del tutto accidentali. Si sarebbe trattato, infatti, di un fuoco spontaneo forse causato da un problema elettrico.

Secondo le prime ricostruzioni, infatti, a causare il rogo potrebbe essere stato un filo elettrico, oppure una perdita d’olio finita sul motore ancora caldo. Potrebbero essere diverse le concause. I danni riportati alle vetture parcheggiate accanto, invece, sono di entità molto inferiore e sono circoscritti, per lo più, alla carrozzeria esterna. Sul posto anche i vigili urbani che hanno provveduto a gestire la viabilità permettendo ai vigili del fuoco di operare in sicurezza.