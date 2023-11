Mercoledì 21 dicembre, non quello che arriva ma del lontano 1955

"Marley was dead: to begin with. There is no doubt whatever about that". Diritta come un fuso, grembiule nero la professoressa d’inglese signora Scorza, scomparsa qualche mese fa, a voce alta, chiara e limpida inizia a leggere: è il dettato di inglese, compito in classe prima delle feste della IV B del liceo scientifico “Marconi“ alloggiato in ore pomeridiane nelle aule del “Bramante“, piano terra, lato via don Minzoni.

E’ mercoledì 21 dicembre 1955, sono quasi le sette, è già notte fonda. "Marley era morto, tanto per cominciare, e su questo non c’era alcun dubbio". E’ l’inizio del libro di Natale per eccellenza: “A Christmas Carol“, “Racconto di Natale“ di Charles Dickens, la storia del cattivissimo Ebenezer Scrooge (nella foto), che diventa buono e regala il tacchino più grosso al suo povero impiegato. In classe fa freddo, la stufa di terracotta rossa è quasi spenta, legna nel cestone non ce n’è, è l’ultima ora di lezione, meglio risparmiare. Fuori passa una macchina ogni ora, si sentono i passi e le voci della gente sul marciapiede oltre le finestre chiuse, pioviggina, Natale è nell’aria. E’ già passato Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia, è svanito il profumo all’anice dei bracciatelli davanti alla chiesa di via Passeri, dai vetri scalcinati adesso arriva un profumo di torrone, da via Rossini viene giù dalla piazza, dalla bottega di Badioli, lo fa a blocchi e non a stecche, con 50 lire te ne scolpisce un pezzo col martello e il mazzolo, dentro ha i canditi colorati.

"Lei si mette qui nel primo banco davanti a me – mi aveva detto imperiosa la professoressa – con quella sua mania di far copiare i compiti ai suoi compagni come se fosse nato in Inghilterra, l’altra volta li ha fatti sbagliare scrivendo “filosofy“ invece di “philosophy“, asino!".

Faceva la cattiva ma sorrideva, il profumo del torrone addolciva anche lei. Domani è il 22, poi Natale sarà con noi. Diventeremo tutti buoni come il terribile Scrooge.

f. b.