"Mercoledì degli artisti": inizio col fado

Il maltempo ha rallentato anche le adesioni dei commercianti ai "Mercoledì degli Artisti", la fortunata iniziativa musicale che da 4 anni anima la città. Sono circa 50 i concerti totali previsti nei 13 mercoledì compresi tra il 14 giugno e il 6 settembre, per circa 80 artisti coinvolti. Ma gli organizzatori coordinati dall’Orchestra Sinfonica G. Rossini e da Sara Angherà sperano che tanti altri possano unirsi ai seguenti locali fanesi: Guendalina; Ooohh my fish and chips; Oritaly; L’affettato; Tacokebab; Caffé delle scienze; Bastione Sangallo e Lido centrale, al momento unici promotori dei concerti.

"La novità dell’edizione – ha spiegato Saul Salucci direttore dell’OsR – sarà l’approfondimenti sui prodotti (caffè, moretta ecc...) che consumiamo nei locali oppure di incontrarci con amici o di passare un momento di ristoro gradito". Prima giornata, oggi: al Bastione Sangallo alle 22 il progetto Arka Ira porta sul palco il fado; alle 20 in piazza XX Settembre il pop italiano con Bitter Sweet; in piazzetta de Pili alle 19.30 la chitarra acustica del blues di "Mati Live".