Mercoledì della poesia nell’Oratorio di san Giovanni

Vivarte, rivista curata dall’associazione “L’arte in arte“, torna a organizzare, sempre nella accogliente location della sala Salimbeni dell’oratorio di San Giovanni Battista, in via Barocci, i “Mercoledì della Poesia“, rassegna in cui di volta in volta un autore presenta un proprio libro di poesie, racconti o legato al mondo dei versi, introdotto da un ospite sempre diverso. Tutti gli incontri sono a ingresso libero.

Il primo appuntamento è per domani pomeriggio, alle ore 16, con l’urbinate Giulia Palma che ha pubblicato alcuni mesi fa la raccolta di racconti “L’esordio di oggi“ (ESI editore): dagli anni Quaranta ad oggi, si intrecciano in sette storie i colori di un’Urbino e di un’Italia tra riflessioni in uno studio e falò in spiaggia, tra un ragazzino alla finestra coi soldati americani e i tavoli di un ristorante affollato da nuovi visi. Ad introdurla, Salvatore Ritrovato. Seguono poi altri cinque appuntamenti: il 3 aprile con Roberto Marconi che presenta “Il paese invisibile“; il 17 aprile Gianfranco Lauretano con “Questo spentoevo“; segue l’8 maggio Filippo Gili con il libro “Mai e poi mai“; il 22 maggio ci sarà Francesca Innocenzi con “Formulario per la presenza“ e chiuderà il ciclo Enrico Maria Guidi che presenterà il 5 giugno il suo “Volponi oltre il 900. Suggestioni postumaniste nell’opera in prosa“.

La rassegna è organizzata in collaborazione con la Confraternita di San Giovanni Battista e ha il patrocinio di Università, Comune di Urbino e Legato Albani.

g. v.