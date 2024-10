"Merloni fu vicino a Urbino"

La morte del fabrianese Francesco Merloni tocca anche il territorio di Urbino, città alla quale riservò attenzioni importanti. Lo ricorda per questo Giorgio Londei, presidente e fondatore dell’associazione Urbino Capoluogo ma anche già sindaco e senatore proprio negli anni dell’attività politica dello stesso Merloni.

"Con la scomparsa di Francesco Merloni le Marche perdono un grande testimone dei valori di questa regione, che egli seppe rendere concreti e operativi sia nella sua attività di imprenditore illuminato che in quella di politico – dice –. Personalmente, la sua visione superiore a ogni dispersività localistica e partitica resta legata emblematicamente al sostegno alla legge numero 103 del 5 aprile 1993 sul Ducato di Urbino che portava, assieme a quella di Merloni, le firme di Carlo Bo, Paolo Volponi, Giovanni Venturi e del sottoscritto – scrive Londei –. Ne giovarono sia la città che tutto il territorio grazie a 50 miliardi di lire che furono fondamentali per il restauro delle mura di Urbino ma anche di tanti altri interventi strutturali in altre città. Un ricordo che è anche un sincero Grazie per tutto questo", conclude così il messaggio di ricordo Giorgio Londei.

fra. pier.