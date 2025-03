Mese di digiuno, le ultime due a bocca asciutta. La Vis di Stellone ora vuole uscire dal tunnel

Le notti agitate di Roberto Stellone sono destinate a continuare. ‘Se non vinco non dormo’, aveva detto alla vigilia, anche per descrivere il momento un po’ così. Siamo arrivati a un mese di digiuno, le ultime due uscite addirittura a bocca asciutta. E le idee che affollano la mente dopo Carpi rischiano di acuire la sindrome.

Non è stata la Vis peggiore, però al Cabassi ha manifestato alcuni scompensi inaspettati. Sconfitta pesante, perché arrivata contro un avversario decisamente alla portata; e perché maturata nella ripresa dopo essere passati in vantaggio. E’ la terza rimonta stagionale subita, ma le altre due erano avvenute contro squadre di rango diverso come Ternana e Torres. E stavolta nulla si può appuntare alla direzione arbitrale, risultata inappuntabile.

In altri tempi la squadra di Stellone avrebbe saputo governare meglio la situazione. Questa volta, o per la convinzione di poterla comunque gestire dopo il gran gol di Di Paola, che si conferma cecchino sui piazzati, o per l’incapacità di fronteggiare le sfuriate dei locali rialzando le linee, si è fatta schiacciare. In sé non è un peccato: capita durante una partita di dover stringere i denti. Solo che il periodo è durato troppo a lungo. La pressione ha portato all’autogol di Coppola, subito prima che Stellone riuscisse ad operare i cambi dovuti. E quell’episodio ha minato le certezze, visto com’è arrivato il secondo gol, con la squadra di nuovo appiattita in basso e bucata da un filtrante a difesa schierata.

Cosa c’è da salvare. Un buon primo tempo, nel quale la Vis ha primeggiato per possesso e occasioni. E il periodo trascorso tra i due gol dei locali, nel quale ha rischiato a più riprese di riportarsi in vantaggio, specie con Paganini di nuovo frustrato dalle prodezze dei portieri avversari.

Cosa non ha funzionato. Vis meno aggressiva del solito (sarà stato per certe scorie arbitrali e il timore dei cartellini?), vedi la prevalenza degli emiliani nella conquista delle seconde palle. Vis in difetto di filtro a centrocampo, vedi la facilità di transizione del Carpi. Vis zoppa sulle fasce: la destra efficace con Palomba sempre in spinta; la sinistra bloccata, con Cannavò privo di assistenza e di sbocchi. Qui Di Renzo va parzialmente assolto, avendo ancora scarsa dimestichezza col ruolo. E poi c’è la fatica a buttarla dentro: 14 conclusioni, un gol su palla inattiva. Da dove provengono la metà dei gol di squadra: 18 su 36, primato nel girone. Preoccupa invece l’astinenza degli attaccanti. E difetta assai il cinismo sottomisura, come rimarcato a più riprese dal mister.

Tra due giorni si torna a giocare, e chissà che non sia un bene guardare subito avanti. L’innesto di forze fresche è già programmato, la necessità di battere martedì sera il Gubbio (altra cosa rispetto all’andata) è di tutta evidenza, ora che si è perso il quarto posto e si rischia pure il quinto. Serve uno scatto, prima che diventi crisi vera.