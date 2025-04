Messa con l’arcivescovo, tutti gli orari delle celebrazioni

Sono varie le celebrazioni che interessano la città in questi giorni di festa: si inizia con oggi, sabato Santo, in cui alle ore 21 in cattedrale l’arcivescovo Sandro Salvucci presiederà la veglia pasquale con la santa messa di risurrezione. Domani, giorno di Pasqua, messe in cattedrale alle ore 10 e ore 18,30. Stessi orari anche per le celebrazioni di Lunedì dell’Angelo.

Per tutte queste funzioni, il varco 1 della ztl (via Matteotti) sarà aperto da un’ora prima dell’inizio.

A San Francesco, le messe domani saranno alle ore 9 e 11,15, mentre lunedì alle ore 8,30 e 18,45.