Messa in sicurezza dei collegi, l’accordo è fatto

Erdis Marche e l’Università di Urbino hanno raggiunto l’accordo per la riqualificazione e messa in sicurezza dei collegi universitari. L’intervento riguarderà l’adeguamento degli impianti elettrici e antincendio del complesso, di proprietà dell’Ateneo, e interesserà Aquilone, Serpentine e Vela. Erdis farà da supporto tecnico nei lavori, che terranno una particolare attenzione a valorizzare il patrimonio architettonico a firma di Giancarlo De Carlo.

Per intervenire, si estrapoleranno e aggiorneranno gli elaborati dai progetti più generali presentati da Uniurb per un bando ministeriale, nel maggio 2022, volti alla completa riqualificazione del campus e che le due istituzioni si augurano riceveranno i finanziamenti statali. "Assicurare servizi di qualità, che sappiano rispondere alle esigenze sempre crescenti degli studenti, è la mission del Diritto allo studio, come diritto a studiare bene, in luoghi sicuri e confortevoli – commenta la presidente di Erdis, Maura Magrini –. La riuscita dell’operazione di collaborazione con l’Ateneo Carlo Bo deriva da un ottimo lavoro di squadra e, per quanto di competenza, devo ringraziare l’Area tecnica dell’ente che ho l’onore di presiedere, che si è messa a disposizione e, con grande professionalità, ha permesso la definizione dell’accordo".

I lavori dovrebbero partire in autunno, con cantieri successivi e chiusura selettiva di un plesso alla volta, al fine di evitare il più possibile il calo di posti letto. Per affrontare l’intervento, Erdis prenderà in affitto l’hotel Piero della Francesca, in via temporanea, così da non perdere ricettività nel frattempo. Tale struttura è già da tempo oggetto di un accordo per l’acquisto e successiva rifunzionalizzazione e trasformazione in studentato, da parte dell’ente, subordinato però al finanziamento del progetto presentato per un bando ministeriale nel 2022, di cui si attendono le graduatorie.

Erdis affitterà la struttura per il tempo necessario all’esecuzione dell’intervento sui collegi e la locazione, in caso di ricevimento dei fondi ministeriali, confluirà nell’acquisto con la formula del “rent to buy“, non comportando esborsi. "La locazione del Piero della Francesca è un ulteriore segnale della capacità di sviluppo dell’ente – prosegue Magrini –, che così evita i disagi derivanti dalla messa a norma del campus, mantenendo sostanzialmente inalterato il numero di posti letto e gettando le basi per un miglioramento dell’accoglienza e un aumento della ricettività".

Alla base della collaborazione c’è anche il Consiglio degli studenti dell’Università, con il presidente Giovanni Alvarez che da tempo cercava di favorire il confronto tra le parti. "Il risultato è estremamente positivo – commenta Alvarez –. La comunicazione e la collaborazione tra Erdis e Ateneo devono essere costanti e andare nella direzione di un continuo miglioramento del servizio offerto alla platea di riferimento comune: gli studenti. A nome mio, del Cds e di tutti gli studenti e le studentesse, ringrazio la presidente Magrini per il lavoro e per la costante interlocuzione con i rappresentanti studenteschi".

Nicola Petricca