Messa in sicurezza di Santa Croce. Cagli si aggiudica un bando

Il Comune di Cagli si è recentemente aggiudicato un fondamentale bando volto alla sistemazione e messa in sicurezza dell’area di Santa Croce.

"Con l’assegnazione di 312.000 euro, interamente destinati all’opera di sistemazione dell’area - informa il sindaco Alberto Alessandri (foto) - l’amministrazione comunale conferma la priorità assoluta attribuita alla sicurezza di coloro che fruiscono di questo spazio. Particolarmente significativo è stato l’accesso al bando con una compartecipazione di 60.000 euro, consentendo un intervento atteso da tempi immemorabili. Questo successo apre la possibilità di riutilizzare l’area, offrendo alla comunità un luogo rivitalizzato e sicuro. Inoltre l’area è anche polifunzionale, perché una parte del parcheggio può, all’occorrenza, essere destinata ad eventi, feste, concerti e attività itineranti".

"L’amministrazione - aggiunge il primo cittadino - ha già delineato un progetto ambizioso per la sistemazione, che includerà stalli auto, area camper con servizi dedicati, zona pic-nic e tanto altro. L’obiettivo è far rinascere l’area di Santa Croce, un luogo caro a tutti noi, garantendo sicurezza e nuove opportunità di fruizione. Saranno previsti anche percorsi protetti per il centro storico e per la frazione di Secchiano e la possibilità di utilizzare navette".