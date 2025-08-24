Messa per Rossini, il finale. Poi la cena in villa: : "Dedicata a Gianfranco"

Cala il sipario sulla 46ª edizione del Rossini Opera Festival che ha chiuso in grande stile con un’applauditissima rarità, cioè mandando in scena, al Teatro Rossini, per la prima volta, la "Messa per Rossini", con la direzione di Donato Renzetti, che è stata dedicata alla memoria di Gianfranco Mariotti, ideatore del Festival e suo Sovrintendente per le prime 38 edizioni, scomparso nel novembre del 2024.

Dopo lo spettacolo la signora Paola Pierangeli ha ospitato nella sua villa, al parco San Bartolo, alcuni invitati e i bravissimi interpreti della Messa per Rossini: la soprano Vasilisa Berzhanskaya, la mezzosoprano Caterina Piva, il tenore Dmitry Korchak, il baritono Misha Kiria, il basso Marko Mimica e il maestro del Coro del Teatro Ventidio Basso, Pasquale Veleno che hanno potuto degustare diverse specialità preparate personalmente dalla padrona di casa tra cui gli gnocchi, carni varie e vari dolci tra cui il creme caramel. "Questa serata - ha precisato Paola Pierangeli, presidente degli Amici e Sostenitori del Rof – la dedico a Gianfranco Mariotti che ha creato questo grande festival nel 1980 e purtroppo ci ha lasciati lo scorso anno. Un personaggio eccezionale che ora lo immagino lassù con mio marito Rolando Tittarelli che, sorridenti, seguono le opere del nostro grande compositore Gioachino Rossini. Ma, in questo momento, il mio pensiero va anche ai miei genitori: a mio padre Wolframo che è stato un importante industriale, presidente della Provincia e della Fondazione Rossini che mi ha fatto innamorare della musica ed a mia mamma Teresa, che ha vissuto 100 anni da cui ho imparato ad essere allegra ed ospitale. Infine un grazie di cuore a tutti questi cantanti lirici che mi hanno onorato della loro presenza".

Alla serata, sono intervenuti anche i vertici del Rof, il sovrintendente Ernesto Palacio, il direttore generale Cristian Della Chiara e Adamo Lorenzetti degli Amici del Rof. Tra gli invitati la senatrice a vita Liliana Segre con il figlio Alberto Paci Belli, la pesarese Barbara Abbondanza che vive a Bologna, il cantante lirico Carlo Lepore, la brillante Miranda Paolucci, l’ingegner Pierluigi Gradari, il presidente emerito del Conservatorio Rossini ed ambasciatore del Titano Giorgio Girelli con Angela Maria Bocci, la farmacista Annalisa Cinaglia con il marito Eugenio Ceccolini che lunedì giocherà la finale del torneo di tennis di doppio: "Gli Amici di Gege" sul campo di Villa Margherita sul Colle Ardizio.

Luigi Diotalevi