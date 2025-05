“Mèta-Corporis“ di Iacomucci

Si intitola “Mèta – Corporis“ la nuova mostra dell’artista urbinate Carlo Iacomucci, realizzata assieme alla collega Maria Grazia Focanti a Jesi, nelle sale di palazzo Bisaccioni e visitabile fino al 7 maggio. Promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi e curata da Sara Tassi, l’esposizione vuole offrire un ulteriore spazio di riflessione sull’arte contemporanea. Pur nella diversità stilistica ed espressiva della loro produzione, le anime pittoriche dei due artisti restituiscono una corrispondenza rispetto al tema del divenire della corporeità.

Il tema della mostra è racchiuso nello stesso titolo, derivato dai termini greci e latini, che va inteso come “oltre i corpi“, richiamando per assonanza e significato il termine metamorfosi, topos della letteratura fin dall’antichità e ispirazione per l’arte di ogni tempo. Le figure dipinte sono posizionate oltre i corpi perché l’apparire della forma si sgancia dalla mimesis per approdare in una nuova versione dell’umano. La mano decisa e graffiante di Iacomucci definisce il corpo femminile come la ricomposizione di un caos primordiale, il cui perno è il segno che, dopo aver definito il disegno sottostante alla pittura, decostruisce la figura, ribattezzando con il colore un nuovo cosmos metamorfizzato: è anatomia del negativo che opera coprendo il segno preparatorio, affinché affiori la natura materica del corpo-gestualità.

La mostra è accompagnata da un catalogo. Iacomucci, urbinate, classe 1949, si forma alla Scuola del Libro, prediligendo l’incisione. Fino al 2008 è stato docente in accademie e licei. Col tempo, affianca un’intensa attività pittorica che lo porta a realizzare numerose mostre in Italia e all’estero.

gio. vol.