"Metà degli iscritti cambierebbe indirizzo"

Il "Polo delle Arti" ha terremotato le certezze delle 224 famiglie con i figli iscritti al Musicale e Coreutico, nati e cresciuti in seno al liceo scientifico Marconi. La notizia che da settembre prossimo il liceo Musicale e Coreutico possa passare sotto la regia dell’artistico Mengaroni è stata, per molti, traumatica. "I ragazzi – testimonia Simona Grilli – hanno fatto un sondaggio ed è emerso che la metà degli iscritti, a fronte del cambiamento, avrebbe optato per cambiare indirizzo, pur di rimanere al Marconi".

Sarebbero cioè disposti a passare dal musicale allo scientifico, anche se questo comporterebbe un esame integrativo sul programma delle materie scientifiche non previsto, naturalmente, al Musicale. Eppure il presidente della Provincia, Giuseppe Paolini, quando ha “blindato“ la continuità scolastica, ha garantito che anche i professori, a fronte del cambiamento, resteranno gli stessi. "Il problema è che si tratta di promesse fatte a voce, senza una proposta strutturata, circostanziata – osserva Simona Grilli che come altri genitori ritiene il passaggio dal Marconi al Polo delle Arti, un salto nel buio –: Al Marconi i ragazzi contano su un patrimonio realizzato in 15 anni di storia: dalla dotazione strumentale, all’aggiornamento dei docenti, alle esperienze internazionali. Questa dote seguirà i nostri ragazzi?". Giulia D’Ovidio incalza sulla logistica: "Si parla di spostamenti da un plesso all’altro in giro per il centro storico – osserva –: oltre alla sicurezza mi chiedo se chi pensa sia fattibile abbia idea della complessità dell’organizzazione di un musicale. Il rischio di disperdere tempo ed energie preziose è una criticità oggettiva. Mia figlia da quando frequenta il Marconi va molto volentieri a scuola. Questa incertezza sul futuro le genera molta ansia. Mi chiedo perché questa trasformazione non venga fatta dai nuovi iscritti, facendo uscire quelli del quinquennio".

Un’altra mamma, Giorgia Fantini, ribadisce il nodo: "I nostri figli, iscritti a una scuola con 15 anni di storia e solida fama, potrebbero concludere il loro percorso di studi in un’altra, neonata, che non hanno scelto. E non è vero che una sede vale l’altra". D’Ovidio e Grilli annuiscono, citando il preside Ferretti: "il Musicale c’è anche a Rimini, ma sono tanti gli studenti riminesi che preferiscono venire a Pesaro. Se il diploma è lo stesso, non sono uguali il metodo di studi, l’ambiente in cui gli studenti del Marconi crescono".

s. v. r.