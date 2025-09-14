Metà torrette alle bagnine. Pari opportunità al mare

Le pari opportunità a Gabicce Mare si attuano sulla spiaggia. La metà delle torrette di salvataggio sono presidiate ogni giorno da cinque ‘soccorritrici acquatiche’ di età compresa tra i 18 e i 20 anni – Veronica Santori, Sara Ciabattoni, Serena Faraoni, Maria Sofia Wisniewski e Nikola Sozzi – che con la loro presenza quotidiana sulla spiaggia e in mare sul pattino hanno sfidato in questi mesi tanti pregiudizi che ancora resistono sulla capacità femminile di riuscire a compiere le attività di salvataggio. Tanto che alcune di loro raccontano di aver ricevuto da più di un bagnino a Pesaro il rifiuto dell’assunzione, proprio perché ragazze. "Sopravvive purtroppo ancora la convinzione che per le attività di salvataggio serva la forza – sostiene Paolo Bratti, titolare del team Nemo Lifeguard la società per cui lavorano le soccorritrici che opera nelle spiagge di Gabicce Mare, Cattolica e Fiorenzuola di Focara - . Per operare in acqua invece servono la tecnica e la testa. E in questo le ragazze sono bravissime. Ho tantissima fiducia nei loro confronti e hanno sempre dimostrato di essere affidabili". Nel bilancio di una stagione, che soprattutto nel suo avvio tra giugno e luglio è stata molto impegnativa con oltre una ventina interventi richiesti tra traumi, malori e sindromi da annegamento, le ragazze si sono distinte anche per i salvataggi effettuati. Maria Sofia è riuscita a salvare dall’annegamento un fratello e una sorella, entrambi minorenni, Nikole ha portato fuori dall’acqua un anziano in difficoltà colpito da un’onda che l’ha fatto bere, mentre stava nuotando sul dorso. "E’ un lavoro di responsabilità, serve quella voglia di mettersi in gioco che non tutti hanno – prosegue Bratti - . E anche nella serietà nel lavoro le ragazze hanno una marcia in più".

Una credibilità e una competenza professionale che dall’esterno è invece ancora tutta da conquistare. "In molti ci hanno chiesto se sappiamo nuotare, se riusciamo a remare con il pattino, se siamo abbastanza forti per tirare fuori qualcuno dall’acqua – raccontano le ragazze - . In molti invece ci ‘provano’. C’è chi ci ha chiesto di fargli la respirazione bocca a bocca e chi ha fatto finta di annegare. Non solo gli italiani, anche gli stranieri, soprattutto i tedeschi". La loro professionalità, acquisita in seguito a un corso di formazione, in cui hanno appreso tecniche di nuoto, salvamento e protocolli sanitari e di primo soccorso, le fa però sentire sicure. Tanto che presto potrebbero portare la loro esperienza anche a Dubai. "Ci hanno chiamati per fare assistenza alle nuotatrici che fanno le gare in mare – dice Bratti - . Una bella soddisfazione".

Beatrice Grasselli