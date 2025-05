Metalmeccanici, ancora proteste

Prosegue la protesta dei metalmeccanici in seguito al blocco delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale. Una mobilitazione avviata da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm dopo il rigetto da parte di Federmeccanica della piattaforma presentata dai sindacati, in cui veniva richiesto un aumento salariale di 280 euro e la riduzione di orario di lavoro (da 40 ore a 35) a parità di stipendio. Bloccate anche le trattative per il contratto di lavoro nazionale dei metalmeccanici della piccola e media industria che fa riferimento a Confapi-Unionmeccanica. Per questo motivo, questa settimana, sono stati tre i presidi di protesta organizzati dalle tre sigle sindacali nella nostra provincia. Lunedì i lavoratori in sciopero si sono riuniti in presidio di fronte alla DMM di Borgo Massano e davanti ai cancelli della Rivacold del gruppo Vag. Martedì invece è stato il turno del presidio di fronte alla Valmex di Cartoceto.

"Dopo un primo presidio nel mese di aprile davanti alla Biesse, abbiamo deciso di riunirci di fronte alla DMM in quanto il titolare siede al tavolo delle trattative del contratto di lavoro nazionale di Confapi – dice Paolo Rossini, segretario Uilm Pesaro Urbino –. Poi abbiamo deciso di tornare alla Rivacold (dove già c’era stato un primo presidio dei lavoratori a gennaio), che conta circa 1200 dipendenti ma nonostante stia andando bene rifiuta ogni trattativa che riguarda il premio di risultato dei dipendenti. Infine martedì abbiamo realizzato un altro presidio davanti alla Valmex di Cartoceto che ha visto la partecipazione dei lavoratori metalmeccanici della zona di Bellocchi e Calcinelli". I metalmeccanici sono in stato di agitazione ormai da mesi: "Federmeccanica e Confapi sostengono che il reddito dei lavoratori si può aumentare solo a livello aziendale (con la contrattazione di secondo livello, ndr) – spiegano in una nota Fiom, Fim e Uilm – ma se andiamo a vedere quante aziende nel pesarese hanno capito l’importanza di premiare il lavoro di qualità e di efficienza, emerge tristemente dalle statistiche che il numero è molto basso. Inoltre, la maggior parte delle aziende non ha un premio di secondo livello e tantomeno un integrativo aziendale".

