Metalmeccanici, la protesta. Altre otto ore di sciopero

Nuovo sciopero di otto ore, oggi, per i metalmeccanici della nostra provincia, con presidio di fronte alla sede di Confindustria di Pesaro e Urbino a partire dalle ore 9.30. La mobilitazione, organizzata da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm a livello nazionale, è stata avviata in seguito allo stop della trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro nazionale, ormai ferma da mesi.

"Federmeccanica-Assistal da una parte e Unionmeccanica-Confapi dall’altra – dicono le tre organizzazioni sindacali - stanno impedendo la ripresa della trattativa, negando il diritto fondamentale dei lavoratori al rinnovo del contratto che, mai come in questa fase, è necessario per aumentare il salario e migliorare le condizioni di vita e di lavoro".

Per questo, dopo i primi due scioperi che si sono tenuti nei mesi scorsi, "ci avviamo verso altre 8 ore di sciopero, confermando anche il blocco degli straordinari e delle flessibilità. Fim Fiom Uilm e tutti i lavoratori metalmeccanici – aggiungono - non cederanno rispetto alle proprie richieste e rispetto ad un modello contrattuale che sia equo, dignitoso e migliorativo, ponendo come priorità la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario e aumenti certi. E’ indispensabile per dare risposte e certezze in tempi rapidi".