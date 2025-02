Metanodotto, tema caldo in Consiglio

Domani alle ore 20,30 nella sala consiliare del Comune di Mercatello sul Metauro l’Amministrazione Comunale incontra i cittadini per trattare temi d’attualità e che andranno a incidere sulla vita degli abitanti del paese. Al primo punto i lavori del secondo e terzo lotto e la progettazione del quarto lotto della Fano –Grosseto. Si perseguirà su un tema molto ‘caldo’: i parchi eolici e il possibile impatto sul territorio e connessioni alla centrale elettrica ‘I Laghi’. Poi all’ordine del giorno si parlerà della ‘Fibra’ con la situazione attuale e le prospettive di attivazione, infine si discuterà del Metanodotto Foligno-Sestino.

Il sindaco Alfiero Marchetti nell’avviso pubblico alla cittadinanza avverte che "Qualora non si riuscisse ad esaurire tutti gli argomenti, la trattazione sarà rinviata ad una seduta successiva". A proposito del Metanodotto, sabato 8 febbraio davanti al cantiere della centrale di compressione Snam a Sulmona in località Case Pente, i comitati regionali ‘No Snam’ (presenti anche quelli delle Marche, dell’Umbria e della Romagna) hanno partecipato in maniera massiccia ad una mobilitazione organizzata per dire : "No alla Linea Adriatica", considerata dai comitati: "Un’infrastruttura inutile e pericolosa, il tracciato si sovrappone a pericolose faglie sismiche del territorio, senza che sia stato ancora prodotto uno studio sui rischi e le ripercussioni dell’opera". Secondo i comitati l’opera avrà: "Un impatto devastante sull’ambiente distruggendo 2 milioni di alberi e danneggiando zone come la Madonna D’Appari e il Bosco di Patrignone, vere e proprie ricchezze naturali". Il tratto ‘Foligno- Sestino’ che interessa la nostra provincia attraverserà il territorio dei Comuni di Apecchio, Borgo Pace e Mercatello sul Metauro. Ad Apecchio i lavori (per 10,88 Km) riguarderanno la zona del ‘Molino dei Tacconi’ per proseguire verso Cà Chignoni, scendere vero Cà Pianaiole, attraversare la Strada Regionale Apecchiese, per poi passare nei campi di Cà Chiscorni, Pian Poleo, il Monte dei Sospiri dove c’è il Parco Eolico; da qui raggiungerà il territorio di Mercatello sul Metauro interessando anche la zona dove dovrà passare la Superstrada Fano- Grosseto e da qui Borgo Pace e poi Sestino.

Il gasdotto Snam che da Sulmona arriverà a Minerbio e di cui il governo ha accelerato nel 2024 l’iter dei lavori è un’opera di cui si parla ormai da vent’anni, con tante prese di posizione e diverse contestazioni sollevate dalle associazioni ambientalistiche. Durante la scorsa estate dei funzionari incaricati hanno incontrato anche i proprietari dei terreni interessati al tracciato del metanodotto per le provvigioni del caso. A gennaio una ditta incaricata con operai e una trivella ha fatto degli ‘assaggi’ in un campo vicino alla Strada Statale Apecchiese, lavori necessari per conoscere in maniera approfondita il terreno che sarà oggetto del metanodotto che nel tratto del nostro territorio dovrebbero iniziare a giugno di quest’anno.

Amedeo Pisciolini