Metaurilia cala il tris. Libro, film e seminario

Non conosce pause l’attivismo dell’Ecomuseo Metaurilia Orto di Mare" e dei suoi organizzatori. Domani alle 17,30 alla Mediateca Montanari sarà infatti presentato il secondi volume della trilogia "Una Borgata del Cavolo", edito da Albatros 87, libro che è un viaggio nella memoria dalla nascita di Metaurilia in epoca fascista fino al dopoguerra. Dopo le 37 storie raccontate nel primo volute, questo secondo, illustrato sempre da John Betti, ne approfondisce altre 21, con l’aiuto di fotografie d’epoca tratte dagli archivi famigliari e storici, documenti inediti.

"L’obiettivo del nostro lavoro – ha detto Pia Miccoli, una delle autrici - è quello di accendere un faro sulle periferie cittadine, per riscoprire la loro storia, per considerarle territorio di qualità e non semplicemente di passaggio abitativo temporaneo. Ma zone piacevoli dove abitare e vivere". Oltre a Pia Miccoli interverranno Antonella Nonnis, coordinatrice delle Marche dell’Icom (International Council of Museums) e dell’eco-museo della Valle dell’Aso, John Betti, la grafica Veronica Rovinelli, mentre i saluti istituzionali saranno portati dal sindaco Massimo Seri, dall’assessore alla cultura Cora Fattori e dal presidente della Bcc Romualdo Rondina.

Il pomeriggio proseguirà poi al Cinema Politeama alle 19,15 con la proiezione del docu-film "Terra bassa" e si concluderà con una cena a base di pesce e cavolo al ristorante "Il Bello e la Bestia" (info: 338.9697477 per partecipare). Ma non finisce qui, perché il venerdì successivo, 19 aprile, alle 15 sempre alla Mediateca Montanari si terrà un seminario dal titolo "Urbanistica sociale del fascismo. Utopie e miopie. Borgate rurali e case popolarissime tra Fano e Roma" con la partecipazione dei docenti universitari Vittorio Salmoni, Filippo De Pieri, Luciano Villani e Marco Labbate.

"Fano si contraddistingue per avere nel suo territorio due esperienze urbanistiche del Ventennio come la borgata Metaurilia e il villaggio Ciano – ha detto Labbate – e ciò costituisce un unicum dal quale partire per tracciare una storia, ma soprattutto per immaginare un futuro di questi che sono considerati quartieri popolari marginali". Insomma Metaurilia Orto di Mare è un progetto che nel rivitalizzare una frazione come Metaurilia vuole porsi come un esempio virtuoso e vincente per ridare a quei territori che comunemente vengono trascurati e considerati marginali una prospettiva affatto nostalgica e puramente storiografica, ma al contrario capaci di essere una ricchezza e una speranza.

s.c.