Metauro Academy lotta per piazzamenti prestigiosi

Con l’inizio di Marzo ci si avvicina alla fine della stagione sportiva, e tutti i gruppi della società Metauro Basket Academy lottano per un piazzamento prestigioso. Partendo dai più piccoli, due sono le squadre impegnate nel campionato Under 13 Maschile Jr.NBA FIP: gli MBA 76ers di coach Carlo Renzi, con una squadra composta da ragazzi provenienti da Acqualagna, Cagli e Urbania, che si è qualificata al girone Gold con le migliori delle Marche, e gli MBA Mavs di coach Luca Ciaboco e Andrea Dominici, con ragazzi provenienti da Fossombrone, Colli al Metauro, Fermignano e Urbino, che sono primi in classifica nel girone Silver con 6 vittorie su 6 incontri disputati. In Under 14 Regionale la squadra di coach Gabriele Giordani e Carlo Del Pontano è prima in classifica imbattuta (15 su 15), mentre l’Under 15 disputa il campionato Eccellenza e ha trovato al momento solo una vittoria in campionato, seppur con un miglioramento notevole rispetto all’inizio del campionato.

L’Under 17 Eccellenza di coach Riccardo Paolini e Daniele Menciassi ha sfiorato l’accesso alla Fase di Ammissione Nazionale perdendo con il Campetto Ancona dopo un’ottima fase di qualificazione (12 su 18 e terzo posto in classifica), l’Under 17 Regionale di coach Carlo Renzi e Luca Giordano tra alti e bassi ha portato a casa 3 vittorie su 15 incontri.

Infine l’Under 19 Gold di coach Jacopo Spadoni e Sergio Falcone è settima in classifica con 10 vinte e 9 perse.

Nel settore femminile, le due squadre Under 13 (in foto) e Under 15 di coach Luigi Gresta e Vincenzo Altieri sono entrambe prime (e imbattute) in classifica, con l’under 15 fortissima candidata a vincere il titolo regionale.

Leonardo Selvatici