Metauro, ripulita la foce: "Richiesta dei pompieri"

Lavori straordinari alla foce del Metauro: eliminati rovi, canneti, tronchi. Si tratta di un’intervento d’emergenza avviato settimane fa dalla Protezione civile della Regione Marche, settore Genio civile, su richiesta dei vigili del fuoco, impegnati nella ricerca della donna 80enne scomparsa il 21 marzo dopo aver lasciato l’auto parcheggiata proprio alla foce del Metauro. "L’intervento – spiega l’assessore regionale Stefano Aguzzi – ci è stato sollecitato dai vigili del fuoco per agevolare le ricerche in corso. Siamo intervenuti subito proprio perchè c’era una emergenza, anche se siamo nel periodo della nidificazione, che va da marzo a giugno. L’ulteriore ricerca della persona scomparsa ha avuto esito negativo, ma a quel punto come Regione abbiamo deciso di procedere con una pulizia complessiva della foce del Metauro, nel tratto tra il ponte sulla statale Adriatica e quello ferroviario". Il costo è di 100mila euro. La situazione di emergenza ha consentito di rimuovere anche i tronchi presenti sotto i due ponti, quello della Statale Adriatica e quello ferroviario, che pure sono di competenza di Anas e di Rfi. "Enti – fa presente l’assessore Aguzzi – a cui avevamo già scritto per invitarli a eliminare il materiale incastrato tra le arcate, ma siamo intervenuti direttamente noi". Soddisfatto il sindaco Luca Serfilippi per la totale pulizia della foce del Metauro che mette al sicuro l’area da eventuali esondazioni. "Saranno anche installate le reti di protezione degli argini – assicura Aguzzi – innalzati tre anni fa, tra il ponte della Statale e l’autostrada, per sicurezza. In questo caso, però, non essendoci alcuna emergenza o motivi specifici, le opere saranno a luglio, a fine nidificazione".

Anna Marchetti