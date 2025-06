Meticcio aggredisce cagnolino e lo uccide

Un cagnolino è stato ucciso in strada, dopo essere stato aggredito da un meticcio fuggito da un cancello. Una passeggiata tranquilla si è trasformata in una scena straziante.

È accaduto nella notte di lunedì a Pesaro, nel quartiere di Pantano, dove un cagnolino è stato aggredito e ucciso da un altro cane, un meticcio di grossa taglia fuggito dal cancello di un’abitazione privata. Tutto si è consumato in pochi attimi. Una giovane coppia stava camminando con il proprio cane, quando l’altro animale, uscito in strada proprio mentre il padrone rincasava, si è lanciato sull’obiettivo con violenza. La lite tra i due cani è degenerata rapidamente: i ragazzi hanno cercato invano di separarli.

Sul posto è intervenuta in pochi minuti una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Pesaro e Urbino, allertata da alcuni passanti. Gli agenti hanno immediatamente contattato il veterinario reperibile della clinica più vicina, ma il soccorso si è rivelato inutile. Il cagnolino era ferito in maniera troppo grave: è morto poco dopo per le lesioni riportate. Una scena che ha scosso l’intero quartiere.

Ora si indaga sulla dinamica esatta e sulle eventuali responsabilità del proprietario del cane aggressore. Resta il dolore per una vita spezzata e la rabbia per un episodio che si sarebbe potuto evitare.