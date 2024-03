Metodologia agile: il marketing e le nuove frontiere

Domani, dalle 11 alle 13, all’Università di Urbino si parlerà di crescita aziendale nell’era dell’intelligenza artificiale e dei nuovi modelli operativi. L’evento è organizzato dall’Associazione Alumni Uniurb, nata per riunire tutti i laureati alla Carlo Bo in una comunità, e si svolgerà nell’Aula magna del Rettorato. Relatore Daniel Casarin, imprenditore e analista con oltre 20 anni d’esperienza nella trasformazione digitale in area marketing e vendite. Fondatore e Ceo di Adv Media Lab, e socio sostenitore di Alumni Uniurb, ha anche curato l’edizione italiana del libro "Agile marketing – Rapidità, efficienza e controllo per il marketing team di domani", del consulente di marketing Neil Perkin. Il suo intervento partirà dalla considerazione di come marketing e vendite siano sempre più complessi e che la risposta alle sfide di oggi, per le aziende sia la "metodologia agile", un approccio alla gestione dei progetti che prevede la suddivisione del progetto in fasi puntando al miglioramento continuo. Per partecipare ci si registra su www.eventbrite.it. L’evento anche sul canale YouTube di Uniurb.