Mettete tartufi nei "cannoncini". Ne uscirà una serata rossiniana doc

Il genio di Luca Cervo della pizzeria (che definire tale è riduttivo) "La vecchia zia Ada" ha concepito per oggi (20,30) una serata che va al di là dei confini e che abbatte il muro virtuale di “Fosso Sejore“ che da sempre divide due comunità così vicine ma così lontane come Pesaro e Fano. Ci voleva il canto del Cigno, ovvero la musicalità dei piatti ispirati a Rossini, per superare questa barriera ideologica e ideare una serata che unisca le due città bell’anno di capitale della cultura. Certo, le quattro mura Semplici di questo nobile chiosco pizzeria di sponda fanese (poco oltre Fosso Sejore) lungo la Statale Adriatica non basterà per ospitare i buongustai delle due città, ma le rispettive rappresentative sì e allora potete provare a prenotarvi per partecipare a questa serata speciale del "Gioachino Rossini opera food", che casca dentro la serie "Dalla vigna alla Tavola, voluta dalla Regione per valorizzare i prodotti tipici locali. Con i quali, pensando a Rossini, Luca Cervo apparecchia una cena rossiniana unica. Gli ingredienti delle vivande, nel caso pizze speciali, sono state scelte pensando a Rossini e a lui sarebbero molto piaciute: crostino di pane artigianale con fonduta di casciotta d’Urbino e tartufo di stagione.

Quindi il surrogato del piatto dell’anno del Grof (i maccheroni alla Rossini) ovvero i cannoncini di pizza sfogliata ripieni di tartufo nero, prosciutto crudo croccante, tuorlo d’uovo e funghi cardoncelli, macchiato di pomodoro San Marzano con cialda di parmigiano e fegato d’oca. Un piatto che da solo basta a muovere la curiosità. Quindi la pizza base scrocchiante con humus di ceci, cipolla rossa stufata, filetti di baccalà al forno e spolverata di pecorino di fossa. E ancora i bocconcini di pizza a doppia cottura (fritta e al forno) con tacchino porchettato, pancetta marchigiana e finocchietto selvatico, ripieno di crema al tartufo nero e servito con crema carbonara. Infine la tartelletta con crema chantilly e mela rosa dei monti sibillini caramellata. In abbinamento birre del birrificio Renton di Fano. Rossini vorrebbe partecipare.

d. e.