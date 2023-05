Metti un ’Pancake a colazione’

Non sempre andare a teatro significa assistere a spettacoli noiosi. Per fortuna ci sono allestimenti intelligenti che propongono con leggerezza anche temi sui quali vale la pena a volte anche riflettere. E questa sera una commedia divertente e ironica (ma anche intelligente e a suo modo profonda), andrà in scena al Teatro Angel Dal Foco di Pergola (ore 21.15). Il titolo? "Pancake a colazione", uno spettacolo promosso nella stagione realizzata dal Comune di Pergola con l’Amat e scritto a quattro mani da due prolifiche autrici: Stefania De Ruvo ed Elena Grilli. Pancake a colazione è una commedia romantica e poetica che ha per protagoniste Catia Pini, Antonella Aprea, Cristina Longo e Caterina Lambiase. Uno spettacolo che affronta in modo delicato, leggero e al tempo stesso divertente e ironico, il tema dell’amore tra due donne. In questo allestimento il pubblico sarà trascinato in un susseguirsi di situazioni in cui le protagoniste dovranno affrontare i propri conflitti interiori e le proprie insicurezze. "Paola e Silvana due nuove coinquiline – si legge nelle note di sala - sono inevitabilmente attratte l’una verso l’altra. Silvana ha già fatto coming out anche con la propria famiglia, ma è frenata dalla paura di un possibile rifiuto di Paola, la quale, dal canto suo, non riesce ad ammettere i suoi sentimenti, nemmeno a sè stessa. Accanto a loro, sul palco, ci sono anche Esse e Pi, i rispettivi flussi di pensiero, personificati e dotati di un corpo e di una voce. Timori, sensi di colpa, tentennamenti, momenti di confusione, contraddizioni interne diventano a loro volta protagoniste".

