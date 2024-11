“MettiamocinMostra“ per capire il Parkinson

"Dedicata a tutti coloro che, pur soffrendo, ridono, anzi sghignazzano": è lo slogan utilizzato per descrivere “MettiamocinMostra – Immagini di vita reale“, la mostra che da oggi con inaugurazione alle 17, a mercoledì 27 novembre coinvolgerà tutti i cittadini nella Galleria Rossini di via Rossini e promossa dall’associazione Parkinson Marche OdV con il Patrocinio del Comune di Pesaro, della provincia e della Fondazione di Risparmio.

"Con questo evento viene messa in discussione la capacità stessa delle persone, perché questo corpo impacciato diventa un peso, fisicamente e psicologicamente – spiega Alessandro Ariemma, dell’Associazione Parkinson Marche OdV –. Questa cosa vuole essere un tentativo di metterci la faccia, vorremmo fare che chi entra sia coinvolto dalla visione e dalla musica di sottofondo, che dovrebbero emozionare. La mostra è composta di sezioni che prevedono: all’ingresso impacci ed impedimenti, una parte che parla delle cose che sappiamo fare e he facciamo, i racconti dei ciclisti e di chi produce artigianato, mentre l’ultima parte quella degli sberleffi. In totale ci saranno 150 immagini, volte a mostrare l’aleatorietà della nostra vita. Al termine del percorso, inoltre, faremo spazio a chi vuole intervenire, faremo un’intervista per capire cosa questa mostra ha evocato. Speriamo anche che la mostra diventi itinerante, che possa girare per le Marche. Insomma, permettetemelo, ma al diavolo il Parkinson, qualcosa sappiamo fare".

Presente anche l’assessore alle politiche sociali, Luca Pandolfi, il quale ha ribadito l’importanza dell’evento: "È necessario avvicinare la città al Parkinson, un tema molto importante e presente sul territorio – ha spiegato l’assessore –. Il malato di Parkinson è difficile da coinvolgere in molte, ma oggi possiamo offrire anche dei servizi e dei luoghi dove stare assieme, grazie soprattutto all’associazione Parkinson Marche OdV. Bisogna togliere lo stigma".

A partecipare alla presentazione dell’evento, anche Elisabetta Esposto, direttore distretto Ast Pesaro, la quale ha spiegato cos’è e come agisce sul corpo il Parkinson: "Questa è una patologia neurodegenerativa, seconda per numeri dopo Alzheimer – ha spiegato –. Non colpisce solo la persona, ma anche i familiari. È una patologia che colpisce i movimenti e ciò porta anche alla depressione, sia per motivi organici che proprio per la persona. Fondamentale l’aiuto della cittadinanza, poiché bisogna rafforzare tutte le capacità che ci sono nelle persone. Ghettizzare e creare dei luoghi solo per quella patologia e quella persona non è vincente, quindi ben vengano delle iniziative del genere".

Alessio Zaffini