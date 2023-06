Mezza tonnellata di vongole e 10mila brodetti: il festival deborda

E’ stato un brodetto di grandi numeri e di grandi ospiti, tra i quali il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, quello che si è chiuso domenica. Un’edizione di Brodetto Fest senza precedenti che ha confermato la bontà del format, un mix di gastronomia, cultura, spettacoli e sostenibilità per portare alla ribalta la zuppa di pesce più diffusa in Italia. I numeri dicono che sono stati serviti 10mila brodetti nel circuito ristoranti, 3mila brodetti nella grande cucina dei pescatori, 500 chili le vongole sgusciate, 500 piatti gourmet al Palabrodetto serviti grazie grazie agli chef Giuseppe Mancino (2 stelle Michelin) del "Piccolo Principe di Viareggio", Francesca Marsetti del programma di Antonella Clerici su Rai Uno e Giorgione (Giorgio Barchiesi) chef amante della cucina rustica e genuina.

Oltre 200 bambini hanno frequentato Brodetto&Kids, 300 persone hanno partecipato agli appuntamenti di vino e altrettante sono state imbarcate sulla Queen Elisabeth alla scoperta delle coste fanesi. Altre 150 hanno riempito le serate di BrodettoLab, circa 300 hanno assistito alle due serate di recital sul cibo al cinema. Infine pienone per gli ospiti: Roberto Giacobbo, Claudio Morosi, Alex Bellini e Peppe Vessicchio (al Palabrodetto causa maltempo). Di fronte a questi numeri il sindaco Seri parla di "evento vincente", l’assessore Lucarelli di "un’occasione per creare un ponte tra la nostra strategia turistica e le nostre eccellenze enogastronomiche", mentre Pier Stefano Fiorelli presidente provinciale di Confesercenti, organizzatrice di Brodetto Fest, è entusiasta: "Una 21ª edizione straordinaria, per il numero di visitatori, per il coinvolgimento corale e la fattiva collaborazione di enti pubblici e partner, associazioni e sponsor, categorie e operatori. Una partecipazione che riconosce a BrodettoFest il ruolo di manifestazione portabandiera dell’enogastronomia locale e delle tradizioni culinarie".