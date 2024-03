Mezzadra, analfabeta, incredibilmente saggia. Vi racconto mia nonna

A una figlia si vuol bene in maniera assoluta e acritica, a una donna con passione e anche "a ragione non veduta", a una nonna per grazia ricevuta. Sottoscrivo in pieno la prima opzione, glisso sulla seconda per ragioni di età, le stesse che però mi trascinano verso la nonna, col tempo diventata ormai mia "contemporanea". Canto dunque una mia nonna in rappresentanza anche della vostra e di ogni donna che oggi si festeggia, domani si vedrà. Perché c’è più storia in una nonna che nella Treccani. "Alta, solenne, vestita di nero, parvemi riveder nonna Lucia, la signora Lucia dalla cui bocca, tra l’ondeggiar dei candidi capelli la favella toscana… canora discendeva". A chi non piacerebbe una nonna come questa che appare fra i cipressi "alti e schietti" di San Guido, nei versi di Carducci? (nella foto). Non la cambierei manco con un’unghia di mia nonna materna. Anche lei si chiamava Lucia, ma era bassa e con le gambe storte, contadina, mezzadra e analfabeta, d’estate andava scalza e d’inverno pisciava a gambe larghe nella stalla accanto ai buoi perché fuori faceva troppo freddo, tirava su l’acqua dal pozzo e si teneva l’orcio appoggiato al fianco, raccoglieva i grugni sui greppi e li metteva nella "gaida", ogni sei mesi barattava una dozzina di uova fresche con un chilo di sardoni puzzolenti che il "triccolo", col suo sidecar veniva a vendere fra la polvere delle strade bianche dei poderi, a forza di stare china sull’arola del camino era diventata quasi nana. Quando arrivavo con mia madre, gli "uomini" erano ancora nei campi ma lei aveva già preparato il pane abbrustolito con sopra il lardo tagliato fino. Il nettare degli dei. In vita sua era venuta a Pesaro poche volte. L’ultima quando la ricoverarono all’ospedale, tutta bianca seduta sul letto accarezzando le lenzuola che così non le aveva mai viste. Nonna come stai, camperai cent’anni! E mia nonna Lucia, dando cento punti a quella di Carducci, mi diceva: eh, Franchino, sarà così, ma quando sei morto è come se non eri mai nato. Aveva capito tutto. E io per che cazzo ho studiato a fare? Lo chiedo anche a voi che avete le nonne, che sono donne.

f.b