Mezzi nudi tra gli uffici Le ’sfilate’ dei profughi accendono le proteste

Ballando sotto la pioggia. Tutti nudi. A un certo punto sono iniziate a girare foto e filmati. Protagonisti alcuni profughi da alcuni giorni sistemati in un appartamento, meglio dire un ex ufficio, in via degli Abeti nell’area davanti al nuovo palasport della Torraccia.

E le passeggiate avvenivano davanti a impiegati e professionisti che hanno stanze con finestre proprio sul lastricato dove i giovani facevano la ’doccia’ (sotto la pioggia) più o meno come mamma li aveva fatti. Nell’altra palazzina anche la sede di Rossini Tv. Vicenda che ha scatenato proteste a raffica anche perché, negli uffici in questione girano per lavoro molte persone.

"Io con due geometri e una impresa edile – dice l’avvocato Roberto Righi – abbiamo gli uffici accanto a dove alloggiano questi ragazzi e si vedono anche girare in mutande nei corridoi comuni. E sorvoliamo sul resto. Non è una situazione bella da vivere anche perché quello che per loro è normalità, per noi è inconcepibile. Abbiamo dato disdetta, e lasciamo la palazzina. Ci sposteremo altrove". Lo stabile ha al piano terra commerciale ed al piano superiore solo uffici. Ma quando le richieste di cambio di destinazione d’uso arrivano da una onlus, com’è il caso della coop Labirinto, il salto da ufficio a appartamento arriva pressoché in automatico.

"Abbiamo cercato di parlare con i responsabili della Labirinto mettendo in luce la situazione – dice l’amministratore del condiminio Giovanni Rossini –. Ora chiederemo anche spiegazioni al Comune ed a Marche Multiservizi per vedere se tutta ciò è regolare. Poi vedremo. Certa è che ci stanno arrivando sia a me che ai miei collaboratori proteste. Io mi chiedo: perché non gli insegnano a questi giovani a stare al mondo?".

Il titolare dell’ufficio in questione, diventato poi appartamento per i profughi, lo ha ceduto in affitto alla Labirinto perché i locali erano sfitti da tempo. Ora gli altri proprietari cercano di contattare la coop nel tentativo di affittare anche le loro proprietà, ma dalla Labirinto pare abbiamo risposto "che sono a posto per il momento". Ma un proprietario di uno degli uffici aggiunge "che ormai non li vuole più nessuno. "Con la situazione che si è creata, i valori immobiliari sono crollati". Raccomandate che girano, interrogativi che vengono posti ai vari uffici, esposti che vengono ventilati in un comparto catalogato come centro commerciale per cui la notte i cancelli sono chiusi e non si aprono "ma loro saltavano ed entrano e di notte quello che accade non si sa".

