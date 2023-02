Mezzo milione per la scuola e due centri sociali

Pesaro porta a casa 465mila euro di contributi statali per la riqualificazione energetica di tre edifici pubblici: la scuola di Santa Maria dell’Arzilla e i centri sociali di via Tombesi e viale Trieste. "Finanziamenti che siamo riusciti a intercettare: non è scontato", dice l’assessore Riccardo Pozzi nel presentare i tre progetti che hanno ottenuto il finanziamento dal Ministero della Transizione Ecologica.

I progetti "riguardano tre luoghi strategici della socialità e della formazione di Pesaro, ben dislocati nel territorio – continua Pozzi –. I lavori, dal valore complessivo di 143mila euro interesseranno la primaria di Santa Maria dell’Arzilla, in strada dell’Arzilla 435, dove verrà installato un impianto fotovoltaico per migliorare la sostenibilità energetica dell’edificio e verranno sostituiti tutti gli infissi". Quello di Santa Maria dell’Arzilla è un intervento seguito, a partire dallo studio del bando del MiTE, anche dalla consigliera comunale Alessandra Cecchini: "Non è scontato investire su edifici dalle piccole dimensioni e collocati in zone meno centrale della città". Gli altri due edifici saranno interessati dai lavori finanziati dal MiTE. Circa 220mila euro saranno utilizzati per la riqualificazione energetica del centro sociale Sereni di via Tombesi 15, a Pantano.

In questo caso, l’efficientamento sarà ottenuto tramite l’installazione di impianto fotovoltaico, la sostituzione degli infissi e dell’attuale generatore di calore con uno del tipo caldaia a condensazione. Lo stesso intervento, per un valore di 99mila euro, sarà realizzato anche al centro sociale Adriatico di viale Trieste 242, altro luogo di aggregazione della città che necessitava di riqualificazione e che siamo felici di poter realizzare".