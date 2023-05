Mezzo secolo a servizio di tutti L’Avis celebra il suo anniversario

"Una storia lunga 50 anni" è il titolo della manifestazione promossa dall’Avis di Piobbico per commemorare domani, il suo cinquantesimo anno di fondazione. "La giornata – spiega la presidente Ombretta Catena - servirà per dare conferma e appoggio ai donatori che con la loro coscienza umanitaria e sociale sono sempre disponibili alle necessità della comunità e costituiscono sprone e incitamento". L’Avis di Piobbico è sorta il 14 gennaio 1973 grazie all’ impegno di un gruppo di piobbichesi. In questi 50 anni l‘Associazione è stata guidata per 27 anni dal compianto dott. Giovanni Martinelli, poi per 3 anni da Cinzia Scardacchi e negli ultimi 20 anni da Ombretta Catena che insieme ai ragazzi dei vari direttivi che si sono succeduti, ha portato l’Avis Piobbico agli attuali 193 donatori, tutti per la maggioranza giovani costanti e appassionati della scelta fatta contribuendo alle 388 donazioni di fine anno 2022 e impegnandosi nella promozione ed educazione all’altruismo nelle scuole. "Una giornata importante- aggiunge la presidente - soprattutto per ringraziare i donatori, le varie equipe mediche ed infermieristiche che ci hanno accolto ogni volta con professionalità, le varie amministrazioni comunali che ci hanno sempre supportato, le Avis consorelle che con la loro amicizia e consigli ci hanno aiutato a crescere, e i vari presidenti Regionali e Provinciali che ci hanno aiutato a migliorare. A questo importante traguardo abbiamo fortemente voluto dare una impronta precisa con un nuovo monumento, ideato dall’ artista nonché donatore Andrea Montagnana, installato sulla base del vecchio monumento a significare che le radici non si dimenticano mai". "Un monumento che rappresenta l’Avis - continua Ombretta Catena - ma che definisco un monumento all’intera Comunità in quanto è stato realizzato grazie al contributo dell’amministrazione comunale, delle aziende, negozianti, liberi professionisti, bar, ristoranti, privati, piobbichesi e non. Questo per noi è stato un grande segnale di vicinanza e di rispetto alla nostra Associazione e al nostro impegno. Per dare ulteriore valore alla giornata abbiamo voluto che la Celebrazione fosse officiata dal Vescovo".

Amedeo Pisciolini