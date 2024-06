Mezzo secolo di Valfoglia. Un volume per celebrarlo

Cinquant’anni di storia calcistica di un piccolo paese come Rio Salso, sono il succo del meraviglioso racconto espresso nel libro "Rioolè 50° anni di vita, tifo e passione per il calcio e la nostra terra" che la società fogliense presenterà sabato sera 15 giugno presso l’impianto sportivo di Rio Salso. Un lavoro editoriale impegnativo ma di pregevole fattura, per riannodare ai primi 30° anni, gli ultimi 20° di singolare bellezza e contenuti. La società Valfoglia tutta, con il prezioso contributo delle Amministrazioni comunali di Tavullia e Montecalvo in Foglia, sono al lavoro per organizzare quella che vuole essere una giornata di festa e di emozioni. Una rimpatriata di allenatori, giocatori, presidenti, dirigenti e simpatizzanti che vorranno rincontrarsi per salutarsi ed assistere alla presentazione del libro. Che vorranno anche applaudire i vari premiati "da copertina" che il libro evidenzia e che nella serata saranno chiamati sul palco per ricevere il meritato tributo. Autore del volume in tre anni di lavoro il direttore generale del Valfoglia Andrea Rossi. "Ho sempre pensato che lo sport e nello specifico il calcio. - Spiega Rossi - non è solo e sempre una questione di risultati sportivi e di campo. In contesti dilettantistici come il nostro, gli aspetti sociali, umani e di condivisione sono benzina per il motore che animano, appassionano e identificano. Riuscire a realizzare un campo in sintetico per il settore giovanile, così come una tribuna coperta o scrivere un libro per celebrare l’anniversario di una società, sono a mio modo di vedere alcune delle vittorie più belle fuori dal campo che siamo riusciti a realizzare in questo percorso. E se poi il libro di quelle ottenute sul campo, di campionati esaltanti e di altri più sofferti ne tiene traccia e racconta, ecco spiegato il valore più importante di iniziative come quella che sabato 15 giugno andremo ad organizzare. Il libro di questi 50° anni di attività calcistica, è un contenitore di storia sportiva che racconta e tiene traccia. Di campionati, squadre, giocatori, allenatori, articoli di giornale, foto e classifiche, di vittorie epiche così come di sonore sconfitte". "Racconta - conclude il dg - parallelamente anche di iniziative sportive, di belle esperienze fatte con il settore giovanile e tanto altro".

Amedeo Pisciolini