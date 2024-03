Mezzo secolo fa “Diamond dogs“. Un omaggio a David Bowie

Oggi alle ore 18,30 a Spazio Webo di via Gagarin l’associazione “Seventy“ omaggia David Bowie in occasione dei 50 anni dall’uscita dell’ album Diamond Dogs che ha segnato l’inizio di un nuovo percorso artistico per Bowie in cui il sogno spaziale di Ziggy si è trasformato in un incubo terreno di città in degrado, di dittatura, di personaggi ambigui e perdenti, un fantasmagorico viaggio, ancora cosi drammaticamente attuale, negli incubi collettivi delle società dei nostri giorni. Il giornalista e scrittore Francesco Donadio intervistato da Antonino Di Gregorio, condurrà il pubblico, anche con aneddoti e curiosità, alla scoperta del personaggio Bowie alternandosi con l’Orchestra elettrica che reinterpreterà alcuni dei brani più belli e rappresentativi dell’artista. Evento ideato da Edoardo Mensitieri e Michele Panzieri che terminerà con la proiezione del documentario “London Boy” di Rita Rocca, un David Bowie mai visto prima, raccontato da testimonianze e foto inedite di amici e collaboratori degli anni giovanili, dal 1947, anno di nascita, al 1973, l’anno che segna la sua consacrazione al mondo intero attraverso la nascita e la morte di Ziggy Stardust.

L’ardua ascesa al successo di un uomo divenuto una leggenda, in un travolgente viaggio musicale nel tempo. Ingresso gratuito.