Mezzo secolo fa il gemellaggio tra Alba e Acqualagna

Era il novembre 1973 e Acqualagna firmava il primo storico gemellaggio con l’eterna rivale, Alba. Lo attesta un documento riemerso in questi giorni e riscoperto da Marina Giacomel del ristorante "La Ginestra": "Una vera sorpresa – dice Marina – che testimonia la lunga tradizione e l’amichevole rivalità tra le due località regine del tartufo italiano e mondiale. Fu proprio il ristorante La Ginestra a ospitare quell’evento con l’allora sindaco Lucciarini e con i miei genitori Eliana e Nico". Nico Giacomel, papà di Marina, ricorda quella storica giornata: "Realizzammo un menù originale e audace, con fonduta al prosciutto guarnita di crostini al tartufo, quindi cannelloni alla Rossini e lasagne al diamante della tavola e ancora polenta tartufata e poi parmigianine tartufate alla moda di Acqualagna, infine il filetto di manzo farcito al tartufo. E’ stata una serata molto viva e sentita dai cuochi di Acqualagna alle prese con i cugini di Alba molto celebri. Una serata fatta in spirito di collaborazione nel nome dell’enogastronomia e del tartufo. I piatti migliori secondo la giuria furono i nostri di Acqualagna, ma al di là di questo, ricordo lo spirito di collaborazione che c’era tra noi e loro, con Alba che era molto contenta di essere venuta a trovarci, al di là della competizione". Erano gli anni in cui da "Acqualagna partivano i commercianti per rifornire i mercati piemontesi, ma proprio in quel periodo cresceva anche l’importanza di Acqualagna, primo mercato mondiale all’ingrosso. Insomma, le due superpotenze del tartufo erano perfettamente in linea". Quanto ai prezzi, "allora il tartufo di acqualagna costava la metà di quello di Alba. Oggi forse possiamo dire che in fatto di prezzi siamo quasi equiparati. Ma la cosa più bella era vedere le auto targate Asti che venivano alla Ginestra, un confronto continuo".

d. e.