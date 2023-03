Mi chiamo Alice e sono la sindaca del Mattei

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è un’iniziativa che vuole avvicinare noi giovani al mondo delle istituzioni e al rispetto della legalità, è un percorso che ha lo scopo di favorire la cittadinanza attiva. Ma che cosa significa essere dei cittadini attivi? Vuol dire…

PARTECIPARE attraverso il voto, libero e segreto; ESPRIMERE le proprie opinioni, nel rispetto delle regole della scuola e delle leggi dello Stato italiano; PRENDERE CONSAPEVOLEZZA dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e la comunità. Eh sì, un progetto molto importante quello che la scuola ci ha proposto, un progetto a cui ho voluto aderire nonostante alcuni dubbi e paure iniziali, ma poi confrontandomi con i miei compagni e insegnanti ho iniziato a capire, giorno dopo giorno, l’importanza della partecipazione, dell’esserci, di poter fare qualcosa per la nostra scuola e così ho accettato la sfida e mi sono candidata a Sindaco. Il mio programma elettorale è nato in classe, dal confronto con i miei compagni, insieme abbiamo iniziato a raccogliere le idee, ad individuare i bisogni dei ragazzi, poi ci siamo posti degli obiettivi comuni.

Abbiamo suddiviso il programma in tre parti: 1) Più tempo per attività laboratoriali, per confrontarci in un’assemblea e perché no, più tempo per l’intervallo; 2) Più spazio all’aperto, per la lettura, per i compiti pomeridiani, per le attività sportive; 3) Più attenzioni per i ragazzi e le aule. Il 17 febbraio 2023, in occasione dell’insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, mi sono ritrovata a pronunciare con una certa emozione il mio primo discorso da… sindaca dell’Istituto “E. Mattei”! Cercherò di fare del mio meglio, di essere d’esempio e stimolo affinché tutti noi ragazzi possiamo capire che tutto ciò che è pubblico, la scuola, i parchi giochi, le piazze, sono beni di tutti e per questo vanno curati, rispettati e preservati. Vorrei sensibilizzare i miei compagni al rispetto delle regole di convivenza civile, al rispetto della legalità, affinché nella nostra scuola non si verifichino episodi di prepotenza. “Un piccolo seme per crescere insieme” recita il nostro slogan, abbiamo appena seminato e presto raccoglieremo i frutti nati da una condivisione che ci aiuterà a diventare cittadini consapevoli. Grazie a tutti!

Alice Chiarucci e Classe 3C