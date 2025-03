"Mi chiedono tutti di non lasciare. Se le condizioni cambiano, si vedrà"

A un giorno dalla notizia che ha lasciato nello sconcerto tutti gli urbinati, dalla maggioranza all’opposizione, abbiamo raggiunto telefonicamente il sindaco dimissionario Maurizio Gambini, per chiedergli, a mente fredda, qualcosa in più di ciò che ha dichiarato venerdì al consiglio comunale.

Immaginiamo che non saremo i primi a chiamarla… "No, in effetti".

Quante chiamate ha avuto? "Molte, e mi ha fatto molto piacere. Quasi tutte per dirmi di non lasciare la città, anche da gente di altri schieramenti".

E sta considerando di ripensarci? "Al momento no. So che ho venti giorni per ritirarle ma non dipende da me. Al momento non ci sono le condizioni per andare avanti. Se qualcuno ragiona su ciò che sta succedendo e le condizioni cambiano, si vedrà".

Se si andasse alle elezioni, sa che dovremmo attendere più di quanto aveva ipotizzato? "Purtroppo sì, parlando stamattina (ieri per chi legge, ndr) con il segretario comunale pare che si andrebbe a maggio 2026. È una cosa che mi preoccupa. Le attività strutturali sono programmate, finanziate e coperte, gli uffici possono andare avanti, però certamente non ci sarebbe spazio per iniziative nuove".

Nel caso, si ricandiderebbe? "Assolutamente no".

Torniamo indietro. Quando ha maturato la decisione? "Sapevo da tempo che l’epilogo poteva essere solo questo. Ci sono stati dei passaggi importanti che hanno portato a questa decisione. Non si vedevano dall’esterno, ma c’erano".

Ovvero? "Quando ho capito che avevo una maggioranza instabile. La maggioranza si confronta, decide e va avanti. Potevamo tergiversare qualche mese, ma i nodi sarebbero venuti al pettine. Non è giusto che tre persone condizionino le linee di governo della maggioranza".

Tre persone, come i membri di Urbino RinasciMenti, o otto, come i firmatari della mozione? "Otto ma di fatto una: Massimo Guidi. Gli altri hanno abbracciato più o meno consapevolmente la sua linea".

Da quando si sono incrinati i rapporti con lui? "Non lo so, perché non c’è mai stato dialogo. Ultimamente non mi ha mai cercato. Mai. Poteva venire a dirmi cosa pensava, avremmo discusso. Poteva dirmi che usciva dal gruppo. Bada solo ai suoi interessi personali e non al bene della comunità".

E gli altri? "Mechelli si è autodefinito abbracciando Guidi. Per quello che so, gli altri di Città Ideale si dissociano, ma gli ho chiesto io di attendere per vedere dove sarebbero arrivati".

E Gabriele Carobini e Silvia Rossi? "Sono nuovi della politica, non conoscono a fondo Guidi che li ha strumentalizzati. Lui sperava di mettere sotto scacco me, loro forse pensavano di fare del bene alla maggioranza".

E il Centrodestra? "Non so in che modo Guidi sia riuscito a convincerli".

I due assessori Foschi e Fedeli non potevano fare da mediatori? "Certo, la famosa mozione poteva essere una proposta che partiva da Foschi, è anche il suo ambito di assessorato. Ma evidentemente erano tutti concordi nel volermi mettere sotto scacco".

Ha parlato con Foschi? "No, non ne ho bisogno perché guardo le azioni: se un assessore fa firmare ai suoi consiglieri una mozione è la prova provata che c’è un accordo, altrimenti avrebbe proposto di farla partire dall’interno".

E con Fedeli? "Si è dissociata, ma per lei è più facile perché la Lega non ha consiglieri".

Ma possibile che nessuno le abbia chiesto un colloquio in tutto questo tempo? "Guidi me l’ha chiesto qualche giorno fa. Ma era tardi, a mio avviso. La presentazione della mozione insieme era già una dimostrazione che un gruppo mi teneva sotto scacco. E poi sono venuto a sapere che si erano “federati“, ma l’ho saputo da altri".

Ma il colloquio? "Gli ho risposto che ne avremmo parlato sabato, il giorno dopo il consiglio (cioè ieri per chi legge, ndr)".

Dunque la presentazione della mozione è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, per lei. "Da quel momento ho capito che volevano dettare loro l’agenda. Ma questo vuol dire non far contare più gli altri consiglieri. Quindi, visto che li ho fatti entrare io in consiglio, ho ritenuto giusto far cadere loro assieme a tutti".

Come l’hanno presa i consiglieri di Liberi per Cambiare? "Hanno apprezzato tantissimo, è stata una liberazione. Sono contenti della decisione che ho preso perché si definisce chi sono questi personaggi che sono usciti".