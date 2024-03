"Mi dissocio dall’incontro. Ma così non va"

"Apprendo dagli organi di stampa di un incontro con la segretaria Elly Schlein, in cui sarebbe stato presentato un dossier di contestazione della gestione del partito regionale portata avanti dalla segretaria Chantal Bomprezzi. Comunico ufficialmente di non essere a conoscenza di una iniziativa del genere e che, dunque, essa non può essere considerata ascrivibile all’area del partito che si riconosce nella mozione che ho avuto l’onore di rappresentare al congresso, celebrato giusto un anno fa". Lo scrive in una nota Michela Bellomaria, la candidata sconfitta al congresso regionale del Pd e ora leader della minoranza del partito. "Come detto ufficialmente alla prima assemblea regionale – prosegue – il congresso, per l’appunto, è finito e Chantal Bomprezzi è la segretaria. Alla luce di ciò, riaffermiamo la convinzione della necessità di una tensione unitaria che riconosca pari dignità alla minoranza del partito, chiamato ad accompagnare lo sforzo silente e laborioso di tutti i circoli che si stanno preparando alla difficile tornata elettorale amministrativa che vede tanti Comuni marchigiani andare al voto e a costruire l’alternativa politica credibile per le prossime regionali. Questi saranno i temi proposti all’incontro che, nelle prossime ore, chiederemo alla segretaria Bomprezzi. Ci dissociamo da iniziative di cui non siamo né protagonisti né tanto meno coinvolti e chi ha dato la notizia alla stampa, che sia di maggioranza o di minoranza, fa solo il male del Pd. Io Conntinuerò a sollecitare la segretaria Bomprezzi e il gruppo dirigente affinchè vengano coinvolte tutte le sensibilità esistenti nel partito marchigiano".